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Ближний Восток

Установлена личность смертника, совершившего теракт в коптском соборе в Александрии

время публикации: 22:28 | последнее обновление: 22:28 блог версия для печати

В среду, 12 апреля, министерство внутренних дел Египта сообщило, что установлена личность террориста, совершившего теракт в коптском соборе в Александрии. Это египтянин, Махмуд Хасан Мубарак Абалла 1986 года рождения. Террорист проживал в провинции Суэц и работал в одной из нефтяных компаний. Он находился в розыске по уголовному делу.

По данным следствия, террорист входил в террористическую группировку, которой руководил его дальний родственник. Группировка создавала ячейки в различных районах страны и готовила террористов-смертников для подрыва госучреждений, военных объектов и христианских соборов.

О личности второго смертника, совершившего теракт в Танте, информация пока нет.

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