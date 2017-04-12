Установлена личность смертника, совершившего теракт в коптском соборе в Александрии

В среду, 12 апреля, министерство внутренних дел Египта сообщило, что установлена личность террориста, совершившего теракт в коптском соборе в Александрии. Это египтянин, Махмуд Хасан Мубарак Абалла 1986 года рождения. Террорист проживал в провинции Суэц и работал в одной из нефтяных компаний. Он находился в розыске по уголовному делу.

По данным следствия, террорист входил в террористическую группировку, которой руководил его дальний родственник. Группировка создавала ячейки в различных районах страны и готовила террористов-смертников для подрыва госучреждений, военных объектов и христианских соборов.

О личности второго смертника, совершившего теракт в Танте, информация пока нет.