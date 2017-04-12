12 апреля 2017 г.
последняя новость: 13:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:55 Эрдоган признал гибель десятков солдат в Сирии
11:13 Махмуд Ахмадинеджад выставил кандидатуру в президенты Ирана
10:08 В Газе поступила в продажу настольная игра, учащая детей джихаду
08:09 Госдепартамент США: американцам следует немедленно покинуть Газу
07:40 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 апреля
01:53 Тиллерсон предложил России сделать выбор между США и Асадом, Ираном и "Хизбаллой"
21:51 В ходе операции в Хевроне солдаты ЦАХАЛа изъяли две автоматические винтовки
19:09 Минздрав Турции подтвердил, что в Идлибе был использован отравляющий газ зарин
15:24 В Турции 30 сотрудников оппозиционной газеты ждет пожизненное заключение
14:08 Минобороны РФ подтвердило гибель двоих российских военных в Сирии
Ближний Восток

Эрдоган признал гибель десятков солдат в Сирии

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе проводившейся на территории Сирии операции "Щит Евфрата" турецкая армия потеряла убитыми 67 военнослужащих. Это заявление было сделано на предвыборном митинге в городе Санлиурфа.

Глава государства также рассказал, что за семь месяцев операции около 500 бойцов потеряла поддерживаемая Турцией Армия свободной Сирии. Он также пригрозил возобновить военные действия, если того потребует ситуация.

"Это произойдет, если террористические группировки не уйдут из приграничной полосы. Неважно, какие террористы – "Исламского государства" или "Партии демократический союз"", - сказал он.

ПДС – самая влиятельная из курдских группировок. Турция считает ее сирийским отделением Рабочей партии Курдистана. Однако США поддерживают курдов, считая их наиболее боеспособными из формирований противников Асада.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017