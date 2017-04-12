Эрдоган признал гибель десятков солдат в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе проводившейся на территории Сирии операции "Щит Евфрата" турецкая армия потеряла убитыми 67 военнослужащих. Это заявление было сделано на предвыборном митинге в городе Санлиурфа.

Глава государства также рассказал, что за семь месяцев операции около 500 бойцов потеряла поддерживаемая Турцией Армия свободной Сирии. Он также пригрозил возобновить военные действия, если того потребует ситуация.

"Это произойдет, если террористические группировки не уйдут из приграничной полосы. Неважно, какие террористы – "Исламского государства" или "Партии демократический союз"", - сказал он.

ПДС – самая влиятельная из курдских группировок. Турция считает ее сирийским отделением Рабочей партии Курдистана. Однако США поддерживают курдов, считая их наиболее боеспособными из формирований противников Асада.