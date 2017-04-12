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Ближний Восток

Госдепартамент США: американцам следует немедленно покинуть Газу

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Сектор Газы, 2017 год
Госдепартамент США: американцам следует немедленно покинуть Газу
Госдепартамент США: американцам следует немедленно покинуть Газу

Вечером во вторник, 11 апреля, на официальном сайте Государственного департамента США было опубликовано предупреждение американским гражданам о крайней опасности пребывания в секторе Газы.

"Избегайте поездок в сектор Газы, если вы там, уезжайте немедленно", – говорится в предупреждении Госдепа.

"Газа находится под контролем ХАМАСа, признанного правительством США иностранной террористической организацией. Ситуация в сфере безопасности в секторе Газы и на ее границах опасна и нестабильна", – отмечается в предупреждении для граждан США. Госдепартамент подчеркивает, что велик риск быть захваченным в заложники в Газе или оказаться в зоне обстрела, как со стороны боевиков, так и со стороны Израиля.

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что в последнее время на территории Израиля и на Западном берегу (в Иудее и Самарии) стало спокойней. Но американских граждан просят соблюдать меры безопасности и во время путешествий по Израилю, так как за последние два года американцы несколько раз становились жертвами террористических нападений в этом регионе, хотя атаки и не были направлены именно против граждан США.

Госдеп рекомендует американцам во время путешествий в Израиль избегать участия в демонстрациях и мероприятиях, на которые собирается большое количество людей, не оставлять без присмотра свои вещи, следовать инструкциям представителей сил безопасности, сообщать полиции об обнаружении подозрительных предметов, выяснять местонахождение ближайшего к месту проживания бомбоубежища, а также учитывать рекомендации для американских госслужащих, которым не категорически запрещено въезжать в Газу, на Западном берегу разрешено посещать только Иерихон и Вифлеем, на спорных территориях ездить только по трассам 1, 443 и 90, строго не рекомендовано ходить в Старый город Иерусалима по пятницам во время Рамадана, не рекомендовано приближаться к северным, восточным и южным границам Израиля и т.д.

Предыдущий список рекомендаций по Израиля и Палестинской автономии Госдепартамент США публиковал 23 августа 2016 года. Новый список отличается прежде всего тем, что в нем делается особый акцент на запрете посещать сектор Газы. Связано ли это с тем, что власти ХАМАС в последнее время осуществляют массовые задержания подозреваемых в сотрудничестве с Израилем и возобновили применение казней, неизвестно.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2017 г.
ЦАХАЛ: территория Израиля была обстреляна из Синая, зафиксировано падение ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2017 г.
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