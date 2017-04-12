Копты Миньи не будут отмечать Пасху

Епископ Миньи – провинции, расположенной в центральном Египте – сообщил, что на входящей в его епископство территории не будет отмечаться праздник Пасхи. Пасха, установленная в память о воскресении Иисуса Христа – главная дата христианского календаря.

Епископ считает, что убийство 45 египетских христиан в предшествовавшее празднику вербное воскресенье делает какие-либо праздничные мероприятия неуместными. В Минье вместо роскошных церемоний пройдут скромные службы.

Минья – провинция с наиболее численным христианским населением. В целом копты составляют около 10% египтян – порядка девяти миллионов человек. Их церковь, которую согласно преданию основал Святой Марк – евангелист, считается одной из древнейших в мире.

Напомним, что ответственность за взрывы в двух церквях взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси ввел на всей территории Египта чрезвычайное положение сроком на три месяца.