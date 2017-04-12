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Ближний Восток

Польша готова расширить военное присутствие на Ближнем Востоке

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
Польша готова расширить военное присутствие на Ближнем Востоке

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил в интервью газете Rzeczpospolita, что официальная Варшава готова к расширению военного присутствия на Ближнем Востоке.

"На Ближнем Востоке сложилась динамичная ситуация. США сигнализируют союзникам, призывая играть большую роль. В этих условиях перед нами два пути: продлить мандат или увеличить контингент", - сказал он.

Солох напомнил, что польские военнослужащие обучают иракских солдат и кувейтских летчиков, а также осуществляют разведывательно-наблюдательные миссии в Ираке. По его мнению, эти миссии могут быть распространены на Сирию.

Глава бюро отметил, что на данном этапе речь не идет о непосредственном участии польских солдат в военных действиях. Однако на саммите NATO, который состоится в конце мая, соответствующее решение может быть принято.

Не стал Солох отвергать и идею создания польско-литовско-украинской бригады, которая могла бы выполнять миротворческие задачи на Ближнем Востоке.

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