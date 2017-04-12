В Газе поступила в продажу настольная игра, учащая детей джихаду

В секторе Газы началась продажа новой настольной игры "Путь в Иерусалим". Детям предлагается, бросая кубик и передвигая фишки, добраться до сотого поля, на котором располагается мечеть аль-Акса. Об этом сообщает сайт MEMRI.

Как и во всех подобных играх, существуют поля, значительно продвигающие игроков или отбрасывающие их назад. Роль лестниц, приближающих к победе, играют туннели и ракеты, запускаемые по территории Израиля. В роли горок, отбрасывающих от нее – израильские танки и вертолеты.

Игра украшена изображениями боевиков террористической группировки ХАМАС, видами таких израильских городов, как Акко, Тверия, Хайфа, Ашдод, Рамла, Яффо, Цфат. Это должно стать напоминанием решимости арабов вернуться в города, откуда они бежали в 1948 году.

Игра придумана продюсером Мухаммадом Рамаданом аль-Амрити, работающим в министерстве внутренних дел администрации ХАМАСа. По его словам, ее цель – развить в детях патриотизм и мужество, напомнить им о праве на возвращение.

"Нельзя допустить, чтобы дети забывали нашу историю, не знали, из каких городов происходит их семья. Но мы также должны готовить детей к вооруженной борьбе, к джихаду, воспитать политических и военных лидеров", - написал он, добавив, что отпечатано уже 10.000 экземпляров игры.





