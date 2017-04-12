Тиллерсон предложил России сделать выбор между США и Асадом, Ираном и "Хизбаллой"

Россия должна сделать выбор между хорошими отношениями с США и их союзниками и оказанием поддержки Ирану, "Хизбалле" и режиму Башара Асада. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль. Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, которая, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", – цитирует главу американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Во вторник, 11 апреля, Тиллерсон прибыл с визитом в Москву. Планируется, что в среду он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, одной из ключевых тем которых станет сирийский вопрос.

Как отмечается в заявлении департамента информации и печати МИД РФ в связи с визитом Рекса Тиллерсона, российская сторона настроена не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество с США, но готова к любому развитию событий.

"В целом, рассчитываем, что госсекретарь привезет соображения по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес. Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона", – заявили в МИД РФ.