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Ближний Восток

В Йемене погибли пять суданских солдат

время публикации: 13:30 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
В Йемене погибли пять суданских солдат

Командование вооруженных сил Судана сообщило, что пять военнослужащих этого государства были убиты в Йемене в ходе военных действий против хуситов. Подробностей об обстоятельствах гибели не приводится.

Судан – часть возглавляемой Саудовской Аравией суннитской коалиции. Правительство направило в Йемен сотни военнослужащих. Это привело к разрыву длительных связей с Ираном, покровителем йеменских хуситов.

Согласно заявлению, один из погибших – офицер. Также говорится о 22 раненных военнослужащих. "Суданский контингент завершил первый этап операции и приступает ко второму. Противник понес большие потери, в том числе - пленными", - говорится в заявлении.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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