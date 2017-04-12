В Йемене погибли пять суданских солдат

Командование вооруженных сил Судана сообщило, что пять военнослужащих этого государства были убиты в Йемене в ходе военных действий против хуситов. Подробностей об обстоятельствах гибели не приводится.

Судан – часть возглавляемой Саудовской Аравией суннитской коалиции. Правительство направило в Йемен сотни военнослужащих. Это привело к разрыву длительных связей с Ираном, покровителем йеменских хуситов.

Согласно заявлению, один из погибших – офицер. Также говорится о 22 раненных военнослужащих. "Суданский контингент завершил первый этап операции и приступает ко второму. Противник понес большие потери, в том числе - пленными", - говорится в заявлении.