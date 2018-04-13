Телеканал CNBC: Пентагон наметил восемь целей на территории Сирии

По данным телеканала CNBC, Пентагон рассматривает восемь объектов на территории Сирии в качестве потенциальных целей для нанесения удара с воздуха.

Источник в Пентагоне сообщил телеканалу, что среди потенциальных целей - две авиабазы, исследовательский центр и склад с химическим оружием.

Со слов своего источника телеканал также передал, что сирийские военные, готовясь к возможному удару сил западной коалиции под руководством США, переместили свои самолеты на российские аэродромы, в надежде на то, что удары по ним наноситься не будут.

Вместе с тем, 12 апреля, комментируя ситуацию вокруг Сирии, президент США Дональд Трамп написал в своем "твиттере": "Никогда не говорил, когда будет атакована Сирия. Может быть, очень скоро или, возможно, не так уж скоро! В любом случае Соединенные Штаты, под руководством моей администрации, проделали большую работу по избавлению региона от "Исламского государства". И где же наше "Спасибо тебе, Америка?"





