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Ближний Восток

Телеканал CNBC: Пентагон наметил восемь целей на территории Сирии

время публикации: 12 апреля 2018 г., 21:14 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Телеканал CNBC: Пентагон наметил восемь целей на территории Сирии

По данным телеканала CNBC, Пентагон рассматривает восемь объектов на территории Сирии в качестве потенциальных целей для нанесения удара с воздуха.

Источник в Пентагоне сообщил телеканалу, что среди потенциальных целей - две авиабазы, исследовательский центр и склад с химическим оружием.

Со слов своего источника телеканал также передал, что сирийские военные, готовясь к возможному удару сил западной коалиции под руководством США, переместили свои самолеты на российские аэродромы, в надежде на то, что удары по ним наноситься не будут.

Вместе с тем, 12 апреля, комментируя ситуацию вокруг Сирии, президент США Дональд Трамп написал в своем "твиттере": "Никогда не говорил, когда будет атакована Сирия. Может быть, очень скоро или, возможно, не так уж скоро! В любом случае Соединенные Штаты, под руководством моей администрации, проделали большую работу по избавлению региона от "Исламского государства". И где же наше "Спасибо тебе, Америка?"



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