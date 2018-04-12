18+
12 апреля 2018 г.
Повинная голова Цукерберга
Вечный жид и другие
Проклятая земля
B ударе по авиабазе винят Израиль
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:10 ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на севере Газы: один убитый, один раненый
03:04 Авиакомпания Kuwait Airways приостановила полеты в Ливан
01:45 ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в секторе Газы
23:37 Советник Башара Асада назвала Израиль главным сторонником агрессии против Сирии
22:35 BBC: Тереза Мэй готова поддержать удар по Сирии без одобрения парламента
19:25 СМИ: израильский спутник зафиксировал, что российские корабли покинули базу в Тартусе
18:22 Над Эр-Риядом саудовские ПВО сбили ракету, запущенную из Йемена
17:26 В университете Абу Даби появятся уроки счастья
17:00 Авиакомпании предупреждены об угрозе начала боевых действий в Средиземноморье в течение 72 часов
16:42 Reuters: сирийские военные покинули аэропорты и центральные военные базы
Ближний Восток

ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на севере Газы: один убитый, один раненый

время публикации: 06:10 | последнее обновление: 06:35 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на севере Газы: один убитый, один раненый
ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на севере Газы: один убитый, один раненый
Атакованы были объект "Бригад Изаддина аль-Касама" к востоку от района Шаджайя и пост боевиков в Абу Джараде, расположенный к югу от города Газа

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на четверг, 12 апреля, нанесли удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подверглись объекты террористической организации ХАМАС в северной части сектора.

Атакованы были объект "Бригад Изаддина аль-Касама" к востоку от района Шаджайя и пост боевиков в Абу Джараде, расположенный к югу от города Газа. С воздуха было выпущено не менее пяти ракет. Причинен ущерб. ХАМАС объявил об одном убитом и одном раненом.

По сведениям агентства Safa, редакция которого находится в Газе, около Шаджайи удар был нанесен с беспилотного самолета (было выпущено три ракеты), а в районе Абу Джарада атаку осуществил самолет F-16, выпустивший две ракеты.

Действия ВВС стали реакцией на диверсию на границе с сектором Газы накануне, когда боевики привели в действие взрывное устройство, заложенное возле разделительного забора с израильской стороны. В результате взрыва, происшедшего недалеко от армейского бульдозера, никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Отметим, что сразу после этой диверсии ЦАХАЛ обстрелял позиции ХАМАСа.

ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе, подчеркивает армейская пресс-служба.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает, что в результате авиаудара был убит 31-летний Мухаммад Ахмад Хаджла. В сообщении о нем пишут как о "гражданском лице". Хотя израильский сайт Ynet сообщает, что был убит боевик ХАМАСа.

ХАМАС называет Хаджлу "еще одним шахидом марша возвращения", отмечая, что он стал 33-м погибшим в результате действий израильских военных с 30 марта в секторе Газы. Число раненых, по версии ХАМАСа, превысило 3000 человек (на самом деле, в основном, речь идет о пострадавших от слезоточивого газа).



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2018 г.
ЦАХАЛ назвал причину срабатывания системы "Цева Адом" в Шаар а-Негев и Сдот-Негев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2018 г.
В населенных пунктах вблизи границы с сектором Газы трижды прозвучал сигнал "Цева Адом"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 апреля 2018 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в секторе Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2018 г.
На границе с Газой террористы пытались взорвать армейский бульдозер







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 12 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018