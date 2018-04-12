ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на севере Газы: один убитый, один раненый

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на четверг, 12 апреля, нанесли удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подверглись объекты террористической организации ХАМАС в северной части сектора.

Атакованы были объект "Бригад Изаддина аль-Касама" к востоку от района Шаджайя и пост боевиков в Абу Джараде, расположенный к югу от города Газа. С воздуха было выпущено не менее пяти ракет. Причинен ущерб. ХАМАС объявил об одном убитом и одном раненом.

По сведениям агентства Safa, редакция которого находится в Газе, около Шаджайи удар был нанесен с беспилотного самолета (было выпущено три ракеты), а в районе Абу Джарада атаку осуществил самолет F-16, выпустивший две ракеты.

Действия ВВС стали реакцией на диверсию на границе с сектором Газы накануне, когда боевики привели в действие взрывное устройство, заложенное возле разделительного забора с израильской стороны. В результате взрыва, происшедшего недалеко от армейского бульдозера, никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Отметим, что сразу после этой диверсии ЦАХАЛ обстрелял позиции ХАМАСа.

ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе, подчеркивает армейская пресс-служба.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает, что в результате авиаудара был убит 31-летний Мухаммад Ахмад Хаджла. В сообщении о нем пишут как о "гражданском лице". Хотя израильский сайт Ynet сообщает, что был убит боевик ХАМАСа.

ХАМАС называет Хаджлу "еще одним шахидом марша возвращения", отмечая, что он стал 33-м погибшим в результате действий израильских военных с 30 марта в секторе Газы. Число раненых, по версии ХАМАСа, превысило 3000 человек (на самом деле, в основном, речь идет о пострадавших от слезоточивого газа).





