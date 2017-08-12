12 августа 2017 г.
Джигурда стал миллионером
Забудьте о восьмичасовом сне
Илья Резник крестился
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:39 Шойгу: сирийские войска за два месяца увеличили подконтрольную им территорию в 2,5 раза
11:23 Армия Асада взяла под контроль город Ас-Сухне
09:36 Европейские дипломаты против требования США расширить мандат UNIFIL
23:03 Минздрав Египта: в результате железнодорожной аварии погиб 41 человек
21:39 Губернатор Александрии назвал возможную причину столкновения поездов
20:53 Джаред Кушнер вернется на Ближний Восток в составе "трио"
17:06 Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более сорока человек
15:29 Глава МИД Турции заявил, что Анкара не одобряет антироссийских санкций
11:26 Этим летом около побережья Газы утонули 15 человек
18:30 ХАМАС взвешивает возможность установления в секторе Газы военной диктатуры
Ближний Восток

Шойгу: сирийские войска за два месяца увеличили подконтрольную им территорию в 2,5 раза

время публикации: 23:39 | последнее обновление: 23:44 блог версия для печати фото
Сергей Шойгу

Правительственные войска Сирии при поддержке российской боевой авиации за последние два месяца освободили от боевиков вдвое большую территорию, чем та, что была под контролем армии Башара Асада в 2015 году. Об этом вечером в субботу, 12 августа, в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У сирийской армии успехи действительно серьезные. За последние два месяца освобождена территория большая, чем была под контролем сирийского правительства на момент вхождения туда (ВКС РФ – прим. ред.). То есть, фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого. Мы – я имею в виду сирийская армия при нашей поддержке", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии взяла под контроль город Ас-Сухне, последний оплот террористической организации "Исламское государство" в пригороде Хомса. По данным сирийского телевидения, все боевики ИГ, находившиеся в городе, ликвидированы.

Ас-Сухне располагается примерно в 50 км от провинции Дир аз-Зур, которую практически полностью контролирует ИГ.

Воздушно-космические силы (ВКС) России начала операцию на территории Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Асада.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 августа 2017 г.
Армия Асада взяла под контроль город Ас-Сухне
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 августа 2017 г.
"Исламское государство" угрожает резать "иранских собак" в Тегеране
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 августа 2017 г.
Ливан подвергся ракетному обстрелу из Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 августа 2017 г.
Саудовская Аравия настаивает на отставке Башара Асада
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 августа 2017 г.
Лавров: "Создание зоны деэскалации в Идлибе идет трудно"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017