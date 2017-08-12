Шойгу: сирийские войска за два месяца увеличили подконтрольную им территорию в 2,5 раза

Правительственные войска Сирии при поддержке российской боевой авиации за последние два месяца освободили от боевиков вдвое большую территорию, чем та, что была под контролем армии Башара Асада в 2015 году. Об этом вечером в субботу, 12 августа, в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У сирийской армии успехи действительно серьезные. За последние два месяца освобождена территория большая, чем была под контролем сирийского правительства на момент вхождения туда (ВКС РФ – прим. ред.). То есть, фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого. Мы – я имею в виду сирийская армия при нашей поддержке", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии взяла под контроль город Ас-Сухне, последний оплот террористической организации "Исламское государство" в пригороде Хомса. По данным сирийского телевидения, все боевики ИГ, находившиеся в городе, ликвидированы.

Ас-Сухне располагается примерно в 50 км от провинции Дир аз-Зур, которую практически полностью контролирует ИГ.

Воздушно-космические силы (ВКС) России начала операцию на территории Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Асада.