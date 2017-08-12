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Ближний Восток

Армия Асада взяла под контроль город Ас-Сухне

время публикации: 11:23 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
Армия Асада взяла под контроль город Ас-Сухне

Армия президента Сирии Башара Асада взяла под контроль город Ас-Сухне, последний оплот организации "Исламское государство" в пригороде Хомса. По данным сирийского телевидения, все террористы ИГ, находившиеся в городе, ликвидированы.

Отметим, что о полном освобождении города от боевиков уже сообщалось 5 августа: тогда о контроле над последней цитаделью ИГ сообщала мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

Ас-Сухне располагается примерно в 50 км от провинции Дир аз-Зур, которую практически полностью контролируют боевики ИГ.

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