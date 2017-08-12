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Ближний Восток

Европейские дипломаты против требования США расширить мандат UNIFIL

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
Европейские дипломаты против требования США расширить мандат UNIFIL

План США по расширению мандата миротворческого контингента войск ООН в Южном Ливане вызвал категорические возражения со стороны европейских дипломатов, сообщает газета "Аль-Хайят" со ссылкой на дипломатические источники.

США намерены добиваться ужесточения контроля UNIFIL над деятельностью ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла".

В Евросоюзе опасаются, что подобный шаг повлечет за собой резкую дестабилизацию ситуации в Южном Ливане.

Напомним, что 8 августа представитель США в ООН Никки Хейли призвала расширить мандат миротворческих сил в Ливане (UNIFIL) и поручить "голубым каскам" борьбу с незаконными арсеналами террористической группировки "Хизбалла".

"ООН должна принять меры по прекращению нелегальной доставки оружия на юг Ливана. Практически все это оружие оказывается в руках террористов "Хизбаллы"", - заявила она в ответ на обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Перед его продлением генсек ООН сообщил, что ищет пути повысить эффективность миротворцев. Это касается и разоружения отрядов "Хизбаллы", действующих между рекой Литани и израильской границей – в зоне ответственности "голубых касок".

Гутерреш заявил, что ни Израиль, ни "Хизбалла" не выполнили условий резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившего конец Второй ливанской войне. Шиитские боевики не разоружились, а Израиль продолжает нарушать воздушное пространство Ливана. Глава ООН подчеркнул, что ЦАХАЛ не был выведен со всех оккупированных территорий, тем самым признав право Ливана на так называемые фермы Шабаа. Израильский контроль над ними "Хизбалла" использует как основание для вооруженной борьбы.

22 июня Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН.

К письмам, адресованным членам СБ ООН, была приложена карта, на которой обозначены наблюдательные пункты "Хизбаллы", использующие для прикрытия флаги природозащитной организации. Все пункты находятся за "синей линией", что является нарушением резолюций ООН под номерами 1701 и 1559.

В письмах указывается, что, "по данным израильской разведки, "Хизбалла" наращивает свое присутствие в южном Ливане, что угрожает стабильности всего региона".

В письме, адресованном членам ООН, Израиль упоминает инцидент, который произошел в апреле этого года в южном Ливане. Тогда сотни "зеленых активистов" не пустили представителей UNIFIL в офис Green without borders.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 августа 2017 г.
США призвали разоружить "Хизбаллу" на юге Ливана
// NEWSru.co.il // Пресса // 8 августа 2017 г.
США призывают к ответу "Хизбаллу". Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июля 2017 г.
СБ ООН обсудит ситуацию в Южном Ливане и ракетные вооружения "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2017 г.
UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701







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