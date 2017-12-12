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12 декабря 2017 г.
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Ближний Восток

На севере Газы погибли двое боевиков "Исламского джихада"

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
На севере Газы погибли двое боевиков "Исламского джихада"
На севере Газы погибли двое боевиков "Исламского джихада"
На севере Газы погибли двое боевиков "Исламского джихада"

Палестинские СМИ сообщают, что во вторник, 12 декабря, в результате удара ЦАХАЛа по цели около Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были убиты два человека.

Пресс-служба израильской армии направила в СМИ уведомление о том, что ЦАХАЛ непричастен к этому инциденту.

Агентство Maan пишет, что удар по цели был нанесен израильскими ВВС. Согласно указанному источнику, беспилотный самолет выпустил ракету по мотоциклу в деревне Умм ан-Насер. Тела убитых были доставлены в морг больницы в Джебалии.

Убиты двое боевиков "Бригад Эль-Кудса" ("Исламский джихад") Хусейн Гази Насралла и Мустафа Султан, сообщает Maan.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, также сообщает о двух убитых в результате израильского авиаудара, но называет их "палестинскими юношами", не указывая, что они были боевиками "Исламского джихада".

Агентство Safa называет имена убитых, но не публикует сведений о том, что они были боевиками. При этом утверждается, что речь идет о последствиях ракетного удара, осуществленного беспилотным самолетом.

ЦАХАЛ опровергает сообщение о причастности к этому инциденту и не дает никаких дополнительных разъяснений.

Не исключено, что боевики погибли при транспортировке взрывного устройства, ракет или минометных снарядов.



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В ночь на 12 декабря Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС и танки атаковали позиции террористической организации ХАМАС в северной части сектора.

Действия ЦАХАЛа стали реакцией на очередной ракетный обстрел израильский территории. Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе Газы, отмечает армейская пресс-служба.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате ночных ударов ЦАХАЛа не поступала.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, и агентство Safa, редакция которого находится в Газе, передают, что ЦАХАЛ нанес удары по КПП ХАМАСа около Бейт-Лахии, на севере сектора: два снаряда были выпущены по этой цели, еще три разорвались северней. Причинен ущерб, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в 23:32 понедельника в населенных пунктах на границе с сектором Газы, в округе Лахиш и Ашкелоне сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в сторону Израиля были выпущены шесть ракет, две из которых были сбиты системой ПРО "Железный купол", остальные – упали на незастроенной местности. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что системой ПРО была сбита одна ракета. В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Это был второй обстрел израильской территории из сектора Газы за последние сутки. В 19:15 ракета упала на незастроенной местности в округе Эшколь. После чего ВВС и танки ЦАХАЛа нанесли ответный удар по объекту ХАМАСа около Хан Юниса, на юге сектора.

В декабре 2017 года уже зафиксирована самая высокая интенсивность ракетных обстрелов из сектора Газы за последние три года. При этом, судя по имеющейся информации, боевики ХАМАСа – организации, обладающей наибольшим арсеналом ракет – пока не участвуют в обстрелах израильской территории.

Ответственность за ракетные обстрелы в последние дни брали на себя боевики "Бригад Насера Салах ад-Дина", боевого крыла группировки "Комитеты народного сопротивления". Они активизировались после призыва ХАМАСа к "дням гнева" в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 7 обстрелов. 13 ракет. Нет пострадавших (по данным на 12 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2017 г.
Ракетные обстрелы из Газы, ЦАХАЛ наносит ответные удары







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