Опрос в ПА: две трети палестинцев – за вооруженное сопротивление

Палестинский центр политических и социологических исследований провел опрос, призванный установить, как повлияла на палестинцев публикация президентом США Дональдом Трампом плана палестино-израильского урегулирования.

В опросе приняли участие 1270 человек из 127 населенных пунктов. Статистическая погрешность составила 3%.

84% заявили, что они поддерживают отказ от признания Израиля, 78% высказались в поддержку мирных демонстраций протеста, 77% поддержали отказ от координации с Израилем в сфере безопасности, 69% высказались за денонсацию Норвежских соглашений.

Две трети опрошенных поддержали заявление председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, сделанное им в ответ на публикацию плана. При этом от двух третей до трех четвертей опрошенных уверены, что его угрозы останутся нереализованными.

Согласно публикации агентства Safa, впервые с подписания Норвежских соглашений поддержка принципа двух государств упала до 40%. В поддержку возобновления вооруженной борьбы выступают две трети опрошенных.

94% считают, что большинство палестинцев выступают против "сделки века", 3% – что большинство поддерживает ее. 70% уверенны, что план Трампа поддерживают большинство израильтян. 23% – что большинство израильтян против него.

69% опрошенных думают, что несогласие палестинцев торпедирует сделку века, 26% считают, что она будет реализована, несмотря на сопротивление палестинской стороны.





