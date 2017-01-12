Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки в Астану

Представители сирийской оппозиции сообщили, на каких условиях они будут готовы принять участие в мирной конференции, которая должна пройти в Астане в конце января. Соглашение о ее проведении было достигнуто Россией и Турцией.

Первым из принципиальных условий является полное прекращение военных действий. Второе – привлечение к переговорам представителей политического руководства, а не только военного командования «умеренных» противников Башара Асада.

В совещании оппозиции, которое прошло в Турции, приняли участие около ста человек. Они выразили опасения, что главная цель сирийского режима и стоящего за ним президента России Владимира Путина – заручиться поддержкой ополченцев в борьбе с джихадистами.

Источник в министерстве иностранных дел Российской Федерации опроверг сообщения, согласно которым открытие конференции, запланированное на 23 января, может быть перенесено на середину февраля. По его словам, для этого нет оснований.