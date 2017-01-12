Многотысячные демонстрации в секторе Газы. ХАМАС применил оружие

В четверг, 12 января, в различных городах сектора Газы вновь прошли демонстрации против правительства ХАМАС. Выйти на улицы жителей палестинского анклава вынудил энергетический кризис.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что в секторе Газы электричество поставляется в дома жителей на три-четыре часа, затем следует 12-часовой перерыв. Простой народ убежден, что остальные мощности используются ХАМАС для строительства туннелей.

По информации "Решет Бет", самая многочисленная демонстрация 12 января проходила в городе Джебалия. Демонстранты бросали камни в "полицейских ХАМАСа", после чего сотрудники служб безопасности начали стрелять.

В "полиции ХАМАСа" утверждают, что "полицейские" были вынуждены пойти на чрезвычайные меры с тем, чтобы не дать толпе приблизиться к местной электростанции. При этом, в сообщении указывается, что сотрудники полиции стреляли в воздух.

Корреспондент агентства AP в секторе Газы утверждает, что во время демонстрации "полицейский" угрожал ему пистолетом и отобрал мобильный телефон. Журналист агентства AFP сообщил, что он был избит "полицейскими".

В интервью телеканалу Palestine TV Тафир Мильхэм, министр энергетики, заявил, что сектор Газы получает около 45% от объема, необходимого для удовлетворения потребностей палестинского анклава.

Палестинский чиновник отметил, что причиной кризиса стала не только нехватка топлива, но и продолжающиеся разногласия с властями Израиля, в частности, по проблеме улучшения энергоснабжения Газы. По словам Тафира Мильхэма решению проблемы могло бы способствовать увеличение поставок электричества из Израиля и Египта, а также использование природного газа вместо дизельного топлива.

Радиостанция "Решет Бет", в свою очередь, отмечает, что причиной кризиса стали разногласия между ФАТХ и ХАМАС по поводу того, кто должен оплачивать дизельное топливо, поставляемое Израилем в сектор Газы.

При этом в ХАМАС в энергетическом кризисе обвиняют администрацию Махмуда Аббаса, которая, по мнению лидеров террористической группировки, пытается доказать, что ХАМАС потерпел неудачу в управлении сектором.

Палестинское информационное агентство Maan отмечает, что даже подача электричества из Израиля и Египта в полном объеме не может решить проблему энергоснабжения сектора Газы. В самое "благополучное" время электричество в дома жителей подается на восемь часов с последующим восьмичасовым перерывом.