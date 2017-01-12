Fox News: российская группировка в Сирии усиливается вопреки распоряжению Путина

Телеканал Fox News со ссылкой на информированных американских чиновников сообщил, что Россия усиливает свою группировку в Сирии "вопреки недавнему распоряжению президента Владимира Путина".

Чиновники сообщили редакции Fox News, что в понедельник, 9 января, на сирийскую базу прибыли четыре дополнительных фронтовых штурмовика Су-25. Согласно этим источникам, самолеты дозаправлялись в Иране по пути в Сирию. Кроме того, в Сирию прибыли дополнительные гражданские специалисты и военные из Чечни.

По словам собеседников американского телеканала, нет никаких свидетельств того, что Россия сокращает свое присутствие в Сирии. Напротив, говорят они, возникает ощущение, что группировку усиливают.

Американцы также обращают внимание на тот факт, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не спешит покидать Средиземное море, в настоящее время он находится недалеко от берегов Ливии.

6 января начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов объявил, что, в соответствии с распоряжением президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, группировка ВС России в Сирии начала сокращаться. Тогда же было сказано, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли покинут восточное Средиземноморье.





