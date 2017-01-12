В ходе операции в Хевроне была закрыта мастерская, где производили оружие. ВИДЕО

В ночь на 12 января военнослужащие бригады "Иегуда", полицейские округа Иудеи и Самарии, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в Хевроне, в ходе которой была прекращена деятельность мастерской, в которой производили оружие, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По оценке спецслужб, речь шла о крупнейшем предприятии подобного рода, выявленном и закрытом за последний год.

Были конфискованы два токарных станка и другое оборудование, предназначавшееся для производства огнестрельного оружия.

Кроме того, минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, семеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций в Бейт-Уммаре было конфисковано транспортное средства, которое использовали боевики.