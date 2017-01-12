Властитель Восточной Ливии посетил возвращающийся из Сирии российский авианосец

Командующий вооруженными силами Восточной Ливии Калифа Хафтар стал гостем экипажа российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", возвращающегося из Восточного Средиземноморья в Североморск.

Влиятельного полевого командира, контролирующего восток Ливии, где расположена большая часть запасов нефти, доставил на борт корабля специальный вертолет. Его встретило построение экипажа и исполнение ливийского и российского гимнов.

В ходе экскурсии по кораблю Хафтару продемонстрировали взлет и посадку на палубу боевых самолетов. Затем он пообщался по спутниковому телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Следует отметить, что приглашения на борт авианосного крейсера удостоился 73-летний сподвижник свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, а не руководители международно признанного ливийского правительства.