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Ближний Восток

Властитель Восточной Ливии посетил возвращающийся из Сирии российский авианосец

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
Калифа Хафтар
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Командующий вооруженными силами Восточной Ливии Калифа Хафтар стал гостем экипажа российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", возвращающегося из Восточного Средиземноморья в Североморск.

Влиятельного полевого командира, контролирующего восток Ливии, где расположена большая часть запасов нефти, доставил на борт корабля специальный вертолет. Его встретило построение экипажа и исполнение ливийского и российского гимнов.

В ходе экскурсии по кораблю Хафтару продемонстрировали взлет и посадку на палубу боевых самолетов. Затем он пообщался по спутниковому телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Следует отметить, что приглашения на борт авианосного крейсера удостоился 73-летний сподвижник свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, а не руководители международно признанного ливийского правительства.

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