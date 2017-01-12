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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 января

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 12 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, семеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций в Бейт-Уммаре было конфисковано транспортное средства, которое использовали боевики.

06:00. В ночь на 12 января военные и сотрудники ШАБАКа провели операцию в Хевроне, в ходе которой была прекращена деятельность мастерской, в которой производили оружие. По оценке спецслужб, речь шла о крупнейшем предприятии подобного рода, выявленном и закрытом за последний год.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 января







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Четверг, 12 января 2017 г.
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