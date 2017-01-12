Maan: 13 января в Ватикане откроется палестинское посольство

Как сообщает агентство Maan, в пятницу, 13 января, в Ватикане будет открыто посольство "государства Палестина". В церемонии примет участие председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

Для палестинского лидера, начинающего турне в Италию, Ватикан и Францию, это будет третья встреча с Папой Римским Франциском. Они встречались во время апостольского визита понтифика на Святую Землю в 2014 году и год спустя, когда Аббас посетил Ватикан.

В 2015 году и было подписано соглашение об открытии палестинского посольства в Ватикане. В соответствии с документом, открытие миссии должно произойти в 2016 году. Этот шаг имеет для палестинцев важное символическое значение, поскольку они утверждают, что палестинцем был и Иисус Христос.

Предполагается, что главной темой переговоров Аббаса и Франциска станет возможный перенос в Иерусалим американского посольства в Израиле. Палестинцы называют это объявлением войны, утверждая, что подобный шаг станет важным этапом вытеснения арабов из города, восточная часть которого должна стать столицей их государства.

Из Рима палестинский лидер вылетит в Париж. На следующей неделе здесь начнет работу конференция по палестино-израильскому урегулированию, который Израиль бойкотирует. Эта конференция подведет итог миротворческой деятельности администрации Барака Обамы.