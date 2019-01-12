Новый указ ПНА: израильские арабы должны согласовывать покупку недвижимости с Рамаллой

В начале января ПНА издала указ, согласно которому израильским арабам, намеренным приобрести или снять в аренду недвижимость на территории Иудеи и Самарии, отныне придется согласовывать подобные сделки с Рамаллой, сообщает "Аруц 7".

Разрешения на осуществления таких сделок будут выдаваться службой превентивной безопасности ПНА.

Указ подписан премьером ПНА Рами Хамдаллой. "Также любой, кто хочет сдать в аренду или продать недвижимость палестинцу с израильским удостоверением личности, должен получить разрешение на это местной власти", - говорится в указе.

Новый указ направлен на предотвращение сделок по приобретению евреями недвижимости в Иудее и Самарии, как правило, осуществляемых с помощью подставных лиц.

Согласно действующему на территории Палестинской администрации законодательству, продажа земли евреям является преступлением против государственной безопасности и карается смертью. Однако председатель ПНА Махмуд Аббас избегает утверждать подобные приговоры, заменяя их на пожизненное заключение.

В конце минувшего года служба контрразведки Палестинской автономии сообщила о предотвращении продажи евреям 300 гектаров земли и трех зданий, принадлежащих арабам. Судя по сообщениям палестинских спецслужб, речь шла об участках в Иерусалиме, Рамалле, Шхеме, Хевроне, Калькилии и Салфите. В ходе борьбы с продажей земель евреям за три месяца были арестованы 44 человека.





