Командующий ВКС КСИР объяснил, почему Иран двое суток не признавал, что украинский самолет был сбит

Иранское агентство Fars опубликовало содержание заявления командующего воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадного генерала Амира-Али Хаджизаде, который 11 января признал, что КСИР несет полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета. Fars приводит слова Хаджизаде о том, что он "хотел бы умереть, но не стать свидетелем такого инцидента". Бригадный генерал заявил, что примет любое решение властей и готов лично понести любое наказание. При этом командующий ВКС КСИР (которым подчинены и силы ПВО) заявил, что его подчиненные были готовы "на 100 процентов" к отражению американского удара по целям в Иране после того, как ракетные войска КСИР обстреляли американские военные объекты в Ираке в ответ на ликвидацию командующего сил "Кудс" Касема Сулеймани.

Как сообщало ранее государственное иранское агентство IRNA, Хаджизаде заявил: "Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему". Он отметил, что причиной фатальной ошибки стала беспрецедентно напряженная ситуация в сфере безопасности, создавшаяся в регионе в дни, предшествовавшие крушению самолета. Хаджизаде добавил, что силы ПВО приняли самолет за крылатую ракету, когда цель была на расстоянии 19 километров. У оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, и решение о пуске он принимал самостоятельно. У него было 10 секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, и, по словам Хаджизаде, он "сделал плохой выбор".

Агентство Fars делает акцент на словах Хаджизаде о том, что командование КСИР многократно просило гражданские власти Ирана "освободить воздушное пространство" 8 января, так как силы ПВО были приведено в состояние максимальной готовности с 21:00 7 января.

Бригадный генерал Хаджизаде утверждает, что представители КСИР отвергавшие обвинения в обстреле гражданского самолета, не располагали необходимыми сведениями и не пытались никого ввести в заблуждение. По его словам, он получил информацию о том, что самолет вероятно был сбит силами ПВО КСИР утром 8 января, но информация не была очевидной и точной. Хаджизаде говорит, что сразу же отправился в Тегеран и уже в пути сообщил властям страны о происшедшем. По прибытии в Тегеран он узнал, что при генеральном штабе вооруженных сил Ирана (речь о регулярной армии, не о КСИР) создана следственная группа, и он не получил разрешения предоставить имеющуюся информацию этой группе. Тем не менее, в тот же день КСИР уведомил генштаб об обстоятельствах крушения самолета, но генштаб не уведомил гражданские авиационные власти, которые продолжали придерживаться версии о "технических неполадках", утверждает бригадный генерал. По версии Хаджизаде, задержка с публикацией информации об ответственности ПВО КСИР за этот инцидент связана не с тем, что кто-то хотел ее скрыть, а с тем, что необходимо было собрать все сведения о происшествии, "чтобы было ясно, что произошло". В итоге это заняло около двух суток.

Амир-Али Хаджизаде заявил, что ни КСИР, ни армия Ирана не получали от высшего руководства страны приказа засекретить информацию о результатах расследования. "Такова цена болезненной реакции на американских дьяволов, с которыми мы были готовы сражаться той ночью", – сказал он.

Говорил бригадный генерал и о некоторых технических вопросах, связанных с этой катастрофой. В частности, он пояснил, что Boeing не развалился в воздухе после поражения ракетой, так как был подбит на относительно небольшой высоте ракетой с малоразмерной боеголовкой.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал генеральный штаб вооруженных сил страны "позаботиться о невозможности повторения инцидента".

Практически все политические лидера Ирана выступили с заявлениями, выразив соболезнования семьям погибших.

В воскресенье, 12 января, парламент Ирана проведет экстренное закрытое заседание, посвященное обстоятельствам крушения украинского самолета.

Однако на этом фоне во многих крупных иранских городах возобновились массовые акции протеста, участники которых обвиняют власти не только в попытке скрыть факт уничтожения гражданского самолета силами КСИР, но и в сокрытии факт гибели 1500 человек во время недавних разгонов демонстраций, вызванных резким подорожанием топлива. Такие акции прошли в Тегеране, Исфахане, Куме и других городах.

Напомним, в ночь на субботу, 11 января, правительство Ирана признало, что украинский пассажирский самолет, потерпевший авиакатастрофу в Тегеране, был сбит воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После публикации официального признания министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф возложил вину за трагедию на США, заявив, что "самолет был сбит из-за американского авантюризма". Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что "ошибка была допущена из-за угроз американского режима-агрессора".

Глава комиссии по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что обнаруженный на месте крушения украинского самолета бортовой самописец, так называемый "черный ящик", будет отправлен на расшифровку во Францию, поскольку Иран не располагает необходимыми для этого технологиями.

Ибрагим Раиси, глава иранской судебной системы, распорядился начать судебное разбирательство в отношении людей, ответственных за крушение украинского самолета.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Хроника событий

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG