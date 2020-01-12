Командующий КСИР о сбитом украинском самолете: наши бойцы считали, что отражают ракетную атаку

Командующий "Корпусом стражей исламской революции" бригадный генерал Хосейн Салами в воскресенье, 12 января, выступил на закрытом заседании парламента Ирана, посвященном обстоятельствам крушения украинского самолета.

Депутат парламента Алиреза Рахими рассказал иранскому агентству ISNA, что у депутатов фактически не было возможности задавать вопросы командующему КСИР.

По словам Рахими, выступление Хосейна Салами сводилось к тому, что КСИР не может нести ответственность за прекращение или непрекращение гражданского авиасообщения, но на силы ПВО КСИР была возложена ответственность за обеспечение безопасности воздушного пространства в контексте ожидавшегося американского ракетного удара после того, как ракетные силы КСИР атаковали американские объекты на иракских военных базах в ответ на ликвидацию американскими ВВС командующего силами "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. По версии командующего КСИР, бойцы ПВО, открывшие огонь по гражданскому самолету, были уверены, что отражают ракетную атаку. Салами заявил, что управление гражданской авиации Ирана не дало КСИР никаких инструкций, а потому силы ПВО КСИР действовали в соответствии с приказом, полученным от командования, не располагая сведениями о расписании гражданских рейсов (напомним, что рейс PS752 МАУ вылетел из Тегерана в Киев на час позже запланированного времени, власти Ирана утверждают, что это не было связано с ожидаемыми боевыми действиями). Вопросы об уровне компетентности бойцов КСИР, непосредственно причастных к этому инциденту, депутатам задать не удалось.

Отметим, что ни один из иранских парламентариев не ставил под сомнение тот факт, что самолет был сбит случайно.

Ранее иранские агентства IRNA и Fars опубликовали содержание заявления командующего воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадного генерала Амира-Али Хаджизаде, который 11 января признал, что КСИР несет полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета. Fars приводит слова Хаджизаде о том, что он "хотел бы умереть, но не стать свидетелем такого инцидента". Бригадный генерал заявил, что примет любое решение властей и готов лично понести любое наказание. При этом командующий ВКС КСИР (которым подчинены и силы ПВО) заявил, что его подчиненные были готовы "на 100 процентов" к отражению американского удара по целям в Иране после того, как ракетные войска КСИР обстреляли американские военные объекты в Ираке в ответ на ликвидацию командующего сил "Кудс" Касема Сулеймани. По сведениям IRNA, Хаджизаде заявил: "Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему". Он отметил, что причиной фатальной ошибки стала беспрецедентно напряженная ситуация в сфере безопасности, создавшаяся в регионе в дни, предшествовавшие крушению самолета. Хаджизаде добавил, что силы ПВО приняли самолет за крылатую ракету, когда цель была на расстоянии 19 километров. У оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, и решение о пуске он принимал самостоятельно. У него было 10 секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, и, по словам Хаджизаде, он "сделал плохой выбор".

Агентство Fars делает акцент на словах Хаджизаде о том, что командование КСИР многократно просило гражданские власти Ирана "освободить воздушное пространство" 8 января, так как силы ПВО были приведено в состояние максимальной готовности с 21:00 7 января.

Бригадный генерал Хаджизаде утверждает, что представители КСИР отвергавшие обвинения в обстреле гражданского самолета, не располагали необходимыми сведениями и не пытались никого ввести в заблуждение. По его словам, он получил информацию о том, что самолет вероятно был сбит силами ПВО КСИР утром 8 января, но информация не была очевидной и точной. Хаджизаде говорит, что сразу же отправился в Тегеран и уже в пути сообщил властям страны о происшедшем. По прибытии в Тегеран он узнал, что при генеральном штабе вооруженных сил Ирана (речь о регулярной армии, не о КСИР) создана следственная группа, и он не получил разрешения предоставить имеющуюся информацию этой группе. Тем не менее, в тот же день КСИР уведомил генштаб об обстоятельствах крушения самолета, но генштаб не уведомил гражданские авиационные власти, которые продолжали придерживаться версии о "технических неполадках", утверждает бригадный генерал. По версии Хаджизаде, задержка с публикацией информации об ответственности ПВО КСИР за этот инцидент связана не с тем, что кто-то хотел ее скрыть, а с тем, что необходимо было собрать все сведения о происшествии, "чтобы было ясно, что произошло". В итоге это заняло около двух суток.

Амир-Али Хаджизаде заявил, что ни КСИР, ни армия Ирана не получали от высшего руководства страны приказа засекретить информацию о результатах расследования. "Такова цена болезненной реакции на американских дьяволов, с которыми мы были готовы сражаться той ночью", – сказал он.

Говорил бригадный генерал Хаджизаде и о некоторых технических вопросах, связанных с этой катастрофой. В частности, он пояснил, что Boeing не развалился в воздухе после поражения ракетой, так как был подбит на относительно небольшой высоте ракетой с малоразмерной боеголовкой.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал генеральный штаб вооруженных сил страны "позаботиться о невозможности повторения инцидента".

Практически все политические лидера Ирана выступили с заявлениями, выразив соболезнования семьям погибших.

На этом фоне во многих крупных иранских городах возобновились массовые акции протеста, участники которых обвиняют власти не только в попытке скрыть факт уничтожения гражданского самолета силами КСИР, но и в сокрытии факт гибели 1500 человек во время недавних разгонов демонстраций, вызванных резким подорожанием топлива. Такие акции прошли в Тегеране, Исфахане, Куме и других городах.

Напомним, в ночь на субботу, 11 января, правительство Ирана признало, что украинский пассажирский самолет, потерпевший авиакатастрофу в Тегеране, был сбит воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После публикации официального признания министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф возложил вину за трагедию на США, заявив, что "самолет был сбит из-за американского авантюризма". Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что "ошибка была допущена из-за угроз американского режима-агрессора".

Глава комиссии по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что обнаруженный на месте крушения украинского самолета бортовой самописец, так называемый "черный ящик", будет отправлен на расшифровку во Францию, поскольку Иран не располагает необходимыми для этого технологиями.

Ибрагим Раиси, глава иранской судебной системы, распорядился начать судебное разбирательство в отношении людей, ответственных за крушение украинского самолета.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Хроника событий

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG – LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 8, 2020

Агентство IRNA опубликовало предварительные выводы: основываясь на показаниях свидетелей и информации диспетчерской службы международного аэропорта имени имама Хомейни, комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы, пришла к выводу, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет Boeing 737 разбился в результате неисправности двигателя, то есть по техническим причинам, на данном этапе расследования версия теракта или ракетной атаки исключается. Но затем эта информация была удалена, было заявлено, что рассматриваются все версии.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что разбившийся 8 января самолет Boeing 737, следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был "одним из лучших с прекрасным и надежным экипажем", передает агентство УНИАН. "Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей ", – подчеркнул Дыхне, выразив соболезнования семьям погибших. Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент МАУ отметил, что самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Дыхне также особо подчеркнул, что до вечера 7 января компания МАУ не получала предупреждений от властей Ирана по поводу каких-либо угроз, в связи с которыми следовало бы ограничить полеты в эту страну. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский отметил, что самолет успел набрать высоту 2400 метров, в такой ситуации вероятность ошибки экипажа минимальна. Он назвал имена погибших летчиков: командир Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко. Сосновский подчеркнул, что это были опытные пилоты, которые просто не могли допустить катастрофическую ошибку. Руководство МАУ настаивает на том, что самолет был полностью исправен и что катастрофа не произошла по вине экипажа. Таким образом, могут рассматриваться версии технической неисправности, возникшей перед самым взлетом (возможно, в результате диверсии), попадания постороннего предмета в двигатель при наборе высоты, теракта на борту самолета или попадания ракеты в самолет (последние две версии исключаются властями Ирана, но уже не исключаются властями Украины).

Представитель иранского "Красного полумесяца" заявил, что в результате пожара после крушения около Тегерана самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" все тела погибших сильно обгорели, поэтому опознать их невозможно. По всей видимости, идентификация тел погибших будет возможна только с помощью ДНК-экспертизы, которая может занять длительное время.

9 января американский телеканал CBS News передал, что американскими спутниками был зарегистрирован запуск двух ракет "земля-воздух" незадолго до крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана. Телеканал при этом ссылается на источники в разведке США. В сообщении телеканала отмечалось, что в разведсообществе США склоняются к тому, что самолет был сбит в результате ошибки.

О том, что самолет, по всей видимости, был сбит ракетой, написал 9 января и американский еженедельник Newsweek. Со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках издание предположило, что причиной крушения самолета стала ракета произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", известного NАТО под названием Gauntlet. Специалисты полагают, что системы противовоздушной обороны Ирана были активированы сразу после ракетного обстрела авиабазы, на которой были размещены американские военные.

Сайт Bellingcat опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, показан момент попадания ракеты в самолет. Журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев полагает, что ракета могла быть запущена с секретной базы "Корпуса стражей исламской революции", находящейся около Тегерана.

Многие военные аналитики говорили о том, что гражданский самолет мог быть сбит по ошибке силами ПВО КСИР, дислоцированными около тегеранского аэропорта и ожидавшими в ночь на 8 января ответного удара американской армии, находясь в состоянии сильного стресса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по этому поводу: "Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции, посвященной крушению самолета компании МАУ в Тегеране, заявил, что данные канадской разведки и других стран свидетельствует о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Он допустил, что это могло быть сделано неумышленно. Премьер-министр Канады отметил, что данная информация может шокировать семьи погибших, но канадцы должны знать правду. Трюдо сообщил, что он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и договорился об участии Канады в расследовании.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" могла сбить ракета. Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения", передает РИА Новости. Он отметил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов. "Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", – заявил Абедзаде, заверивший, что в Иране есть "полная координация" между военным и гражданским секторами. Али Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать "черные ящики" США. По его словам, всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию.

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала в четверг предварительные результаты расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", происшедшего 8 января около Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. Эти результаты до публикации в СМИ были переданы Украине (как стране, которой принадлежал самолет), США (как производителю самолета), Швеции и Канаде (как странам заявителям), отмечает иранское агентство. "Лайнер сначала набрал высоту 8000 футов (около 2400 метров), а затем информация о самолете пропала с экрана радара, самолет упал на землю и разрушился", – пишут авторы иранского отчета. "Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу... После столкновения с землей произошел взрыв", – цитирует этот отчет агенство ТАСС. В отчете сказано, что самолет развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт: "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся... В момент крушения самолет возвращался в аэропорт". Согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

В документе Организации гражданской авиации Ирана также сказано: "Черные ящики самолета, в том числе бортовой регистратор (FDR) и диктофон кабины (CVR), были обнаружены поисково-спасательными отрядами и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате катастрофы и пожара. В обоих устройствах есть блоки памяти, но им причин видимый физический ущерб".

По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Среди них 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Все члены экипажа были гражданами Украины. Отметим, что эти данные не совпадают со сведениями о гражданстве, опубликованными Украиной и Канадой. Это, очевидно, связано с тем, что власти Ирана указали как иранских граждан всех пассажиров с двойным гражданством.

Украинская сторона ранее сообщала, что в самолете, помимо девяти членов экипажа (граждан Украины), находились 167 пассажиров, в их числе: 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Многие из пассажиров были иранцами с иным гражданством (это касается граждан Канады, Швеции, Германии и Великобритании, летевших этим рейсом). В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады: в Киеве они должны были пересесть в самолет, направляющийся в Северную Америку. То есть многие пассажиры, вылетавшие из Тегерана по иранским паспортам, тоже имели канадское гражданство.





