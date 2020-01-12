NBC: к ликвидации Сулеймани причастна израильская разведка

Телеканал NBC публикует дополнительные детали уничтожения американскими ВВС командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Особое внимание в материале уделяется тому, насколько будничными стали точечные ликвидации при помощи воздушных ударов.

NBC напоминает, что еще два десятилетия назад США удалось установить местонахождение Усамы бин Ладена в Афганистане, но уничтожить его американцы не могли. В то же время ликвидация Сулеймани описывается как штатное действие, часть привычного на сегодняшний день арсенала военных действий.

"Удивительно, как за одно поколения то, что считалось научной фантастикой, стало частью повседневной жизни. Никто даже глазом не моргнул – ни лидеры, ни общественность", - говорит эксперт по будущим формам войны Питер Сингер.

У данной операции есть одно принципиальное отличие – впервые США уничтожают генерала, официального представителя суверенного государства. Этот фактор угрожает серьезной эскалацией конфликта, что не избежало внимания политического руководства и военного командования.

Канал утверждает, что американские спецслужбы следили за Сулеймани в течение нескольких дней. ЦРУ знало, что он находится на борту самолета, вылетевшего в ночь на 3 января из Дамаска в Багдад. Согласно NBC, информация была подтверждена и полученными от Израиля данными.

Как только Сулеймани вышел на летное поле, разведке сообщили об этом агенты в багдадском аэропорту. За ним было установлено наблюдение, в прямом эфире за ходом операции наблюдали в командных центрах по всему миру.

На задание были направлены три беспилотных летательных аппарата, каждый из которых нес четыре ракеты Hellfire. По кортежу, состоявшему из легкового автомобиля с Сулеймани и заместителем командующего "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, и микроавтобуса сопровождения, было выпущено несколько ракет. Никто не выжил.

Ответом на ликвидацию генерала стал обстрел расположенных в Ираке американских военных баз. Иранское руководство заявило, что на этом операция возмездия завершена. Но эксперты в области безопасности утверждают другое. "В обозримом будущем американским послам не стоит заводить машину", - говорит один из источников телеканала.

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", были убиты 12 человек, в их числе командующий иранскими силами "Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие.

После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Пентагон объявил, что Сулеймани был ликвидирован американскими ВВС по приказу президента США. Дональд Трамп подтвердил, что операция была проведена по его распоряжению.

Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой".

В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи и считался более влиятельным, чем президент Ирана. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. 7 января похоронен в Кермане.