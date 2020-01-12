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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 января 2020 г., 16:49

Видеосвидетельство: протестующие студенты в Тегеране отказываются топтать флаги США и Израиля

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Протестующие студенты в Тегеране отказываются топтать флаги США и Израиля

В воскресенье, 12 января, на территории университета Шахида Бехешти, одного из самых престижных вузов в Тегеране, состоялась студенческая акция протеста против действий режима аятолл, в которой приняли участие сотни людей.

В телеграм-канале "Фарук" были опубликованы видеозаписи с этого мероприятия, на которых показано, что большинство участников акции обходят изображения флагов США и Израиля, выложенные на их пути, по всей видимости, проправительственными активистами. Причем, когда кто-либо наступает на изображения флагов, из толпы кричат: "Это неуважение!"

Эти кадры показывают многие израильские телеканалы.

Университет Шахида Бехешти был основан в 1959 году. В настоящее время он входит в ТОП-5 иранских вузов. В этом университете 19 кафедр, где преподают литературу и гуманитарные науки, теологию и религиоведение, физкультуру и спорт, право, физику, химию, экономику и политические науки, образование и психологию, математические науки, науки о Земле, биологию, управление и учет, архитектуру и градостроительство, электротехнику, компьютерную технику, инженерию возобновляемых источников энергии, ядерную инженерию, машиностроение и энергетические системы, инженерию водообеспечения и защиту окружающей среды.

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