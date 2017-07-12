В Сирии погиб российский военный советник

Министерство обороны России во вторник, 11 июля, сообщило о гибели в Сирии российского военного советника.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов", – цитирует сообщение РИА Новости.

Афанасов, занимавшийся обучением личного состава подразделений сирийской правительственной армии, посмертно представлен к государственной награде.

Ранее сообщалось, что перемирие на юго-западе Сирии, достигнутое при посредничестве США, России и Иордании, продержалось немногим более суток. Сторонники и противники режима возобновили вооруженные столкновения.

Соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии вступило в силу 9 июля в 12:00 по местному времени. Оно распространялось на провинции Дараа, Кунейтра и Сувейда, в том числе – на территории, примыкающие к израильской и иорданской границам.