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Ближний Восток

В Сирии погиб российский военный советник

время публикации: 01:55 | последнее обновление: 01:58 блог версия для печати фото
В Сирии погиб российский военный советник

Министерство обороны России во вторник, 11 июля, сообщило о гибели в Сирии российского военного советника.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов", – цитирует сообщение РИА Новости.

Афанасов, занимавшийся обучением личного состава подразделений сирийской правительственной армии, посмертно представлен к государственной награде.

Ранее сообщалось, что перемирие на юго-западе Сирии, достигнутое при посредничестве США, России и Иордании, продержалось немногим более суток. Сторонники и противники режима возобновили вооруженные столкновения.

Соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии вступило в силу 9 июля в 12:00 по местному времени. Оно распространялось на провинции Дараа, Кунейтра и Сувейда, в том числе – на территории, примыкающие к израильской и иорданской границам.

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