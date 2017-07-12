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Ближний Восток

Национальную авиакомпанию Ирана впервые возглавила женщина

время публикации: 11:43 | последнее обновление: 11:45 блог версия для печати фото
Национальную авиакомпанию Ирана впервые возглавила женщина

44-летняя Фарзане Шарафбани назначена генеральным директором национального авиаперевозчика Исламской республики Иран – IranAir. Решение о назначении принял министр транспорта Ирана.

Впервые в истории основанной в 1940 году авиакомпании ее возглавила женщина. Фарзане обладает третьей академической степью по аэронавтике и имеет удостоверение пилота. До этого она была членом совета директоров авиакомпании.

В каденцию Шарафбани авиакомпании предстоит принять десятки новейших самолетов Boeing и Airbus. Заключение многомиллиардных сделок, позволивших обновить устаревший парк IranAir, стало возможным после заключения соглашения о судьбе иранской ядерной программы.

Президент Хасан Роухани использует назначение женщин на ключевые посты, чтобы продемонстрировать международному сообществу либерализм режима аятолл.

Напомним, что власти главного геополитического противника Ирана, Саудовской Аравии, запрещают женщинам даже водить автомобиль.

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