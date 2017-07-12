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Ближний Восток

Жители Газы, оставшиеся бездомными после "Нерушимой скалы", получили помощь UNRWA

время публикации: 12:30 | последнее обновление: 12:33 блог версия для печати фото
Жители Газы, оставшиеся бездомными после "Нерушимой скалы", получили помощь UNRWA

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщило, что перевело 5.860 долларов семьям, которые потеряли дома во время операции "Нерушимая скала" летом 2014 года и до сих пор не получили новое жилье.

Речь идет о 440 семьях. Как сообщил агентству Maan пресс-секретарь UNRWA в секторе Газы Аднан Абу Хасна, средства в размере 2,5 миллионов долларов были выделены Евросоюзом.

Несколько дней назад норвежский Совет помощи беженцев сообщил, что восстановлены не более трети от 11.000 домов, ставших непригодными для жилья вследствие военных действий. Обитатели остальных уже три года ютятся в палаточных городках.

Международные гуманитарные организации обвиняют Израиль в торпедировании усилий по восстановлению сектора. По их словам, из-за израильской блокады крайне затруднена доставка в Газу строительных материалов.

Израиль требует от спонсоров работ установить эффективный контроль над доставляемыми материалами. Значительная их часть используется ХАМАСом для возведения туннелей.

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Среда, 12 июля 2017 г.
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