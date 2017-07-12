Координатор ООН на Ближнем Востоке рекомендует США снизить уровень ожиданий

Николай Младенов, спецпосланник ООН на Ближнем Востоке, заявил в ходе брифинга для прессы: он не советует американским дипломатам проявлять чрезмерную активность, реанимируя мирный процесс, и рекомендует им "снизить уровень ожиданий".

Об этом пишет в среду, 12 июля, сайт газеты The Jerusalem Post.

"В настоящее время было бы нецелесообразно добиваться окончательного решения палестино-израильского конфликта, это преждевременно. Уровень недоверия между сторонами слишком велик, и принуждать их подписать всеобъемлющий окончательный договор в таких условиях неразумно", – приводит издание слова Младенова.

Издание напоминает, что в этот четверг, 13 июля, Младенов встретится в Иерулсаиме с послами США, России и Евросоюза – в рамках первого после прихода к власти Дональдя Трампа саммита ближневосточного квартета.

Спецпосланник ООН отмечает, что подавляющее большинство израильтян и палестинцев уверены: очередной раунд мирных переговоров приведет к новой интифаде и лишь усугубит и без того напряженную ситуацию в регионе.