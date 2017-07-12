Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 12 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. В лагере беженцев Дженин террористы открыли огонь по израильским военным, а затем забросали солдат самодельными гранатами. Военнослужащие ЦАХАЛа открыли ответный огонь, убив двоих и ранив одного террориста, сообщает армейская пресс-служба. Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными был задержан 21 палестинский араб, 18 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе четверо активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, военные действовали около населенного пункта Бейтар Илит в связи с информацией о возможном проникновении террориста.

06:00. В деревне Дир Абу Машаль родственникам еще одного из террористов, причастных к теракту 16 июня около Шхемских ворот в Иерусалиме, в результате которого была убита пограничница Адас Малка, предъявлено распоряжение о разрушении их дома. Семье дано 72 часа на апелляцию.