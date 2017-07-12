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Ближний Восток

В Саудовской Аравии казнены шииты, осужденные за терроризм

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного Юсуфу Али аль-Мушкайхису, Захиру Абдул-Рахиму аль-Басри, Амджаду Наджи аль-Моабиду и Махди Мухаммаду Хасану.

Четверо шиитов, проживавших на востоке королевства, были признаны виновными в терроризме. Согласно материалам дела, их ячейка начала действовать в 2011 году, с целью дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии.

Среди преступлений, в которых их признали виновными: организация антиправительственных манифестаций, приведших к беспорядкам, нападения на полицейских и декларация нелояльности к правящему монарху.

В соответствии с действующим в Саудовской Аравии антитеррористическим законодательством, терроризмом считаются практически любые оппозиционные выступления. При этом наказание за терроризм – смертная казнь.

2 января 2017 года в Саудовской Аравии была проведена массовая казнь преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Среди казненных был и шиитский богослов Нимр аль-Нимр, возглавивший манифестации против короля.

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