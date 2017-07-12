США не знают, жив ли аль-Багдади, но обещают его убить

Командующий действующей против террористической группировки "Исламское государство" западной коалицией, американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, прокомментировал сообщения о гибели главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

"Несмотря на сообщения, получаемые из самых разных источников, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Не знаю, жив он или мертв, но очень хотелось бы, чтоб второе", - сказал генерал.

"Нам говорят, что он мертв как гвоздь. Но я хочу сказать, что даже если это сообщение окажется ложным, мы будем его преследовать, пока не покончим с ним", - заявил военачальник.

Тем временем базирующаяся в Лондоне The Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что высокопоставленные источники в руководстве "Исламского государства" подтвердили сообщения о гибели аль-Багдади.

Отметим, что за последние три года средства массовой информации 12 раз сообщали, что главарь ИГ погиб. Все эти сообщения оказывались ложными.