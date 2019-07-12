"Марш" на границе Газы. ХАМАС: "Мы дадим Израилю неделю"

В пятницу, 12 июля, во второй половине дня в секторе Газы начался 66-й "марш возвращения", на этот раз под лозунгом: "Нет переговоров, нет мира, нет признания (сионистского) образования".

Активисты швыряют камни и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих и разделительных сооружений, пытаются приблизиться к забору безопасности; военнослужащие вынуждены в ответ применять меры для разгона толпы.

По состоянию на 19:30, в акции участвуют более 5000 арабов. "Палестинский информационный центр" сообщает, что в результате действий израильских военнослужащих ранения получили 55 участников "марша".

Перед демонстрантами выступил высокопоставленный представитель ХАМАСа Фатхи Хамад, заявивший, что, несмотря на извинения, принесенные Израилем, ХАМАС отомстит за убийство "пограничника", совершенное накануне". При этом, Хамад добавил, что "ХАМАС предоставит Израилю неделю для того, чтобы он выполнил все договоренности".

"В противном случае, молодежь Газы вернется, чтобы отомстить; наше терпение на пределе, мы взорвемся, взрыв будет слышен на Западном берегу и за рубежом", - сказал представитель ХАМАСа.

После полудня в пятницу в Газу через КПП "Эрез" вновь прибыла делегация разведслужб Египта для переговоров об условиях поддержания режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом. Судя по имеющейся информации, до того египтяне консультировались с израильским руководством.

Ситуация в Газе вновь обострилась после того, как 11 июля к востоку от Бейт-Хануна (на севере сектора Газы) израильские военные застрелили вооруженного боевика, находившегося рядом с двумя нарушителями границы. ХАМАС заявил, что был убит "пограничник", пытавшийся остановить нарушителей.

"Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАСа, опубликовали предупреждение о "последствиях" этого инцидента для "оккупационной армии". Их поддержали другие террористические группировки, поклявшиеся отомстить за "преступление сионистов", выпустив соответствующее совместное заявление.





