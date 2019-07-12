18+
12 июля 2019 г.
последняя новость: 23:26
5 принципов Нетаниягу в отношении Западного берега
Сговорятся ли «бело-голубые» и ультраортодоксы?
Уникальные витражи в Иерусалиме
Страхование по уходу ? золотая жила для страховых компаний
Мода в колледже Шенкар: выпускной вечер
Наташа Королева выложила голое фото
Алла Пугачева спасла тещу Ильи Резника
Дорит Голендер: Счастье, которое подарила мне судьба
"Весенняя звезда" во главе израильского Генштаба
Встряску сирийской разведки приписали России
Дискриминация "русских"? Я обвиняю!
Остап Бендер как объект исследований
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:26 Российские военные: боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим посредством БПЛА
22:58 Насралла: "Хизбалла" может поразить цели в любой точке Израиля, включая Эйлат"
18:47 "Марш" на границе Газы. ХАМАС: "Мы дадим Израилю неделю"
16:26 Путин и Аббас обсудили по телефону "сделку века"
14:45 ПИЦ: на севере Газы израильские военные ранили местного жителя
11:08 Минобороны Турции: из России доставлена первая партия ЗРК С-400
10:54 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 июля
07:23 В ожидании "марша" и войны в Газе: ХАМАС клянется отомстить
17:56 Великобритания выпустила предупреждение для судов, находящихся в Ормузском проливе
16:01 В Египте на Красном море вступил в силу запрет одноразовых пакетов
Загрузка...
Ближний Восток

"Марш" на границе Газы. ХАМАС: "Мы дадим Израилю неделю"

время публикации: 18:47 | последнее обновление: 21:01 блог версия для печати фото
"Марш" на границе Газы. ХАМАС: "Мы дадим Израилю неделю"
"Марш" на границе Газы. ХАМАС: "Мы дадим Израилю неделю"
"Марш" на границе Газы. ХАМАС: "Мы дадим Израилю неделю"

В пятницу, 12 июля, во второй половине дня в секторе Газы начался 66-й "марш возвращения", на этот раз под лозунгом: "Нет переговоров, нет мира, нет признания (сионистского) образования".

Активисты швыряют камни и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих и разделительных сооружений, пытаются приблизиться к забору безопасности; военнослужащие вынуждены в ответ применять меры для разгона толпы.

По состоянию на 19:30, в акции участвуют более 5000 арабов. "Палестинский информационный центр" сообщает, что в результате действий израильских военнослужащих ранения получили 55 участников "марша".

Перед демонстрантами выступил высокопоставленный представитель ХАМАСа Фатхи Хамад, заявивший, что, несмотря на извинения, принесенные Израилем, ХАМАС отомстит за убийство "пограничника", совершенное накануне". При этом, Хамад добавил, что "ХАМАС предоставит Израилю неделю для того, чтобы он выполнил все договоренности".

"В противном случае, молодежь Газы вернется, чтобы отомстить; наше терпение на пределе, мы взорвемся, взрыв будет слышен на Западном берегу и за рубежом", - сказал представитель ХАМАСа.

После полудня в пятницу в Газу через КПП "Эрез" вновь прибыла делегация разведслужб Египта для переговоров об условиях поддержания режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом. Судя по имеющейся информации, до того египтяне консультировались с израильским руководством.

Ситуация в Газе вновь обострилась после того, как 11 июля к востоку от Бейт-Хануна (на севере сектора Газы) израильские военные застрелили вооруженного боевика, находившегося рядом с двумя нарушителями границы. ХАМАС заявил, что был убит "пограничник", пытавшийся остановить нарушителей.

"Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАСа, опубликовали предупреждение о "последствиях" этого инцидента для "оккупационной армии". Их поддержали другие террористические группировки, поклявшиеся отомстить за "преступление сионистов", выпустив соответствующее совместное заявление.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июля 2019 г.
В ожидании "марша" и войны в Газе: ХАМАС клянется отомстить





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 12 июля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019