В ожидании "марша" и войны в Газе: ХАМАС клянется отомстить

В пятницу, 12 июля, в секторе Газы пройдет 66-й "марш возвращения", на этот раз под лозунгом: "Нет переговоров, нет мира, нет признания (сионистского) образования", сообщает Maan.

Ожидается, что очередной раунд "марша" будет более массовым, чем предыдущий.

Maan пишет, что нынешний "марш" будет проходить на фоне угрозы начала Израилем неожиданной военной операции в секторе Газы. При этом упоминаются слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что он был предпочел сохранять спокойствие на юге, но не рассчитывает на политическую сделку с ХАМАСом.

Ситуация в Газе вновь обострилась после того, как 11 июля к востоку от Бейт-Хануна (на севере сектора Газы) израильские военные застрелили вооруженного боевика, находившегося рядом с двумя нарушителями границы. ХАМАС заявил, что был убит "пограничник", пытавшийся остановить нарушителей. "Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАСа, опубликовали предупреждение о "последствиях" этого инцидента для "оккупационной армии". Их поддержали другие террористические группировки, поклявшиеся отомстить за "преступление сионистов", выпустив соответствующее совместное заявление.

Отметим, что в течение последней недели ХАМАС проводил масштабные учения. 9 июля министерство внутренних дел Газы сообщило о приведении в полную боевую готовность подразделений ХАМАСа, а также о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов. Закрыта и морская граница, рыбакам запрещено выходить в море.





