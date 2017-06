NYT: израильтяне спасли США от мега-терактов, Трамп разгласил информацию об агентах

Как утверждает газета The New York Times, израильским агентам удалось проникнуть в секретные лаборатории террористической группировки "Исламского государства" и узнать наиболее охраняемые секреты джихадистов.

Согласно публикации, израильтяне узнали, что инженеры ИГ научились создавать бомбы, замаскированные под батареи портативных персональных компьютеров. При этом взрывные устройства нельзя было выявить имеющимися в аэропортах средствами досмотра.

Именно полученная от израильтян информация заставила американские власти запретить перевозку в ручной клади любых габаритных электронных устройств. К запрету присоединилась и Великобритания, объяснив его террористической угрозой.

В американский "черный список" попали 10 аэропортов восьми стран: Египет (Каирский аэропорт), Иордания (аэропорт Аммана), Саудовская Аравия (аэропорты Эр-Рияда и Джидды), Объединенные Арабские Эмираты (аэропорты Дубая и Абу-Даби), Кувейт (аэропорт Эль-Кувейта), Катар (аэропорт Дохи), Марокко (аэропорт Касабланки), Турция (аэропорт Стамбула).

Как утверждает The New York Times, полученной от израильтян информацией президент США Дональд Трамп поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это возмутило израильтян, поскольку сведения угрожали разоблачением самым ценным агентам спецслужб.

Напомним, что 17 мая телекомпания ABC News передала со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне, что, сообщив России секретную разведывательную информацию по Сирии, президент Дональд Трамп поставил под угрозу жизнь израильского агента в рядах "Исламского государства".

По сведениям телекомпании, именно этот агент раскрыл план ИГ взорвать летящий в США пассажирский самолет с помощью заложенного в переносной компьютер взрывного устройства. Израиль передал информацию США с условием, что ее источник не будет раскрыт, говорится в сообщении ABC.

Телекомпания цитировала бывшего директора национального центра по борьбе с террором Мэтта Ольсена, по словам которого под ударом оказались не только конкретный агент, поставивший важную информацию, но и сама возможность вербовать новых агентов в рядах ИГ.

О том, что Дональд Трамп выдал главе российского МИДа Сергею Лаврову секретную операцию, связанную с операциями США и союзников против "Исламского государства", первой сообщила газета The Washington Post. Позже дополнительные подробности опубликовала газета The New York Times.

В публикациях говорилось, что речь идет о секретной информации, предоставленной стратегическим партнером США, который не давал разрешение на передачу данных России. Согласно источникам The Washington Post, разглашение этой информации Трампом ставит под угрозу сотрудничество США с союзником, имеющим источники в "Исламском государстве".

Представители Белого дома и Кремля опровергали эти сообщения. Дональд Трамп также начал утро с серии "твиттов", в которых отрицал данные, изложенные в The Washington Post, однако затем опубликовал еще один "твитт", в котором заявил, что он имел полное право поделиться информацией с союзником в интересах борьбы с терроризмом.

"Взаимодействие в сфере безопасности между Израилем и нашим величайшим союзником – Соединенными Штатами – остается глубоким, значительным и беспрецедентным по масштабу. Эти отношения с США беспрецедентны в плане их вклада в нашу мощь. Так было и так будет", - сообщил тогда министр обороны Авигдор Либерман, комментируя публикации.