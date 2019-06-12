18+
12 июня 2019 г.
последняя новость: 11:59
Выйти замуж за голландца на 24 часа
Где свобода СМИ в несвободном мире
ООН о положении женщин в мире и в Израиле
Такой была первая запись в дневнике Анны Франк
ТОП-5 продуктов для женского либидо
"Черная вдова" Федосеева-Шукшина
Хорошая новость для любителей кофе
Дроздов объяснил уход из "В мире животных"
Израилю дали право на захват новых территорий
Выборы: можем повторить
Министры по предвыборным интересам
Галаха? Ха-ха-ха!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:17 Освобожденный Ираном ливанец рассказал о пытках
10:28 "Спаситель мира" Леонардо обнаружился на "русской" яхте саудовского наследника
10:28 Maan: Израиль согласился на очередной ввоз "катарских денег" в Газу
09:38 Иран опровергает сообщения, что операция "Мосада" привела к арестам в руководстве КСИР
07:19 Иордания, Египет и Марокко примут участие в конференции по "Сделке века" в Бахрейне
07:10 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 июня
06:13 СМИ об ударе ВВС ЦАХАЛа по цели на юге Сирии. Дополнительные подробности
04:14 SANA: ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Сирии
19:59 В ответ на поджоги Израиль сократил зону рыбной ловли у берегов Газы
16:27 Источник в Кремле: Турция получит комплексы С-400 в июле
Загрузка...
Ближний Восток

Иордания, Египет и Марокко примут участие в конференции по "Сделке века" в Бахрейне

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:19 блог версия для печати фото
Иордания
Египет
Марокко

Представители Белого дома в США объявили вечером во вторник, что власти Иордании, Марокко и Египта дали свое согласие на участие в запланированной на 25 июня конференции в Бахрейне, на которой будет представлена экономическая часть плана мирного урегулирования, известного как "Сделка века".

Руководство Палестинской автономии оказывало на ключевые арабские страны, и в первую очередь – на Иорданию, давление с целью добиться поддержки объявленного Рамаллой бойкота конференции. Однако, по сообщениям в иорданской прессе, король Абдалла II заявил, что Иордания должна быть в курсе происходящего, "чтобы не остаться за закрытой дверью".

Напомним, что ранее об участии в конференции заявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Крупнейшие международные финансовые организации также сообщили, что примут участие в Бахрейнской конференции.

"Международный финансовый фонд получил приглашение и направит делегацию на конференцию, как и другие финансовые учреждения", - говорится в заявлении, опубликованном МВФ. Направляются на конференцию представители Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

В то же время Китай и Россия не пришлют в Бахрейн своих представителей.

Израиль на текущий момент приглашения на участие в конференции не получал.

Согласно публикации газеты "Исраэль а-Йом", на конференции в Бахрейне будет предложено наделить лагеря беженцев на палестинских территориях статусом городов, создать целевые программы развития, которые будет координировать Палестинская администрация.

США также предложат ликвидировать агентство ООН по помощи палестинским беженцам. Администрация президента Дональда Трампа считает UNRWA одной из главных причин, увековечивающих палестино-израильский конфликт. Согласно публикации, в Израиле не уверены в целесообразности ликвидации агентства.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2019 г.
Палестинцы планируют народное восстание против "сделки века"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2019 г.
МВФ и Всемирный банк примут участие в Бахрейнской конференции
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2019 г.
Хаменеи: "Гнусные планы США, касающиеся палестинцев, ждет крах"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июня 2019 г.
Ас-Сиси: "Мы не примем ничего, что неприемлемо для палестинцев"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июня 2019 г.
Washington Post сообщил о сомнениях Помпео по "сделке века", Трамп назвал план перспективным





  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019