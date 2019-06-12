Иордания, Египет и Марокко примут участие в конференции по "Сделке века" в Бахрейне

Представители Белого дома в США объявили вечером во вторник, что власти Иордании, Марокко и Египта дали свое согласие на участие в запланированной на 25 июня конференции в Бахрейне, на которой будет представлена экономическая часть плана мирного урегулирования, известного как "Сделка века".

Руководство Палестинской автономии оказывало на ключевые арабские страны, и в первую очередь – на Иорданию, давление с целью добиться поддержки объявленного Рамаллой бойкота конференции. Однако, по сообщениям в иорданской прессе, король Абдалла II заявил, что Иордания должна быть в курсе происходящего, "чтобы не остаться за закрытой дверью".

Напомним, что ранее об участии в конференции заявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Крупнейшие международные финансовые организации также сообщили, что примут участие в Бахрейнской конференции.

"Международный финансовый фонд получил приглашение и направит делегацию на конференцию, как и другие финансовые учреждения", - говорится в заявлении, опубликованном МВФ. Направляются на конференцию представители Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

В то же время Китай и Россия не пришлют в Бахрейн своих представителей.

Израиль на текущий момент приглашения на участие в конференции не получал.

Согласно публикации газеты "Исраэль а-Йом", на конференции в Бахрейне будет предложено наделить лагеря беженцев на палестинских территориях статусом городов, создать целевые программы развития, которые будет координировать Палестинская администрация.

США также предложат ликвидировать агентство ООН по помощи палестинским беженцам. Администрация президента Дональда Трампа считает UNRWA одной из главных причин, увековечивающих палестино-израильский конфликт. Согласно публикации, в Израиле не уверены в целесообразности ликвидации агентства.