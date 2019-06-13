В ответ на "огненный террор" Израиль запретил рыбную ловлю у побережья Газы

Государственная радиостанция "Кан Бет" передала, что в ответ на продолжающийся "огненный террор" из сектора Газы, Израиль ввел режим полной морской блокады сектора.

Это может означать полный запрет на рыбную ловлю у побережья Газы.

Днем ранее в ответ на поджоги Израиль сократил зону рыбной ловли. Зона, которая в рамках соглашения о временном перемирии с ХАМАСом составляла 15 морских миль, была сокращена до 6 морских миль. В ответ на это палестинские СМИ публиковали 12 июня фотографии "богатого дневного улова сардин".

В течение дня 12 июня в приграничной полосе произошло не менее восьми пожаров, ставших результатами поджогов с помощью "огненных шаров". Кроме того, впервые после вступления в силу режима прекращения огня на территории регионального совета Эшколь взорвались три взрывных устройства, доставленных из Газы связками воздушных шаров.





