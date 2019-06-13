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Ближний Восток

В ответ на "огненный террор" Израиль запретил рыбную ловлю у побережья Газы

время публикации: 12 июня 2019 г., 22:14 | последнее обновление: 02:04 блог версия для печати фото
В ответ на "огненный террор" Израиль запретил рыбную ловлю у побережья Газы
В ответ на "огненный террор" Израиль запретил рыбную ловлю у побережья Газы
В ответ на "огненный террор" Израиль запретил рыбную ловлю у побережья Газы

Государственная радиостанция "Кан Бет" передала, что в ответ на продолжающийся "огненный террор" из сектора Газы, Израиль ввел режим полной морской блокады сектора.

Это может означать полный запрет на рыбную ловлю у побережья Газы.

Днем ранее в ответ на поджоги Израиль сократил зону рыбной ловли. Зона, которая в рамках соглашения о временном перемирии с ХАМАСом составляла 15 морских миль, была сокращена до 6 морских миль. В ответ на это палестинские СМИ публиковали 12 июня фотографии "богатого дневного улова сардин".

В течение дня 12 июня в приграничной полосе произошло не менее восьми пожаров, ставших результатами поджогов с помощью "огненных шаров". Кроме того, впервые после вступления в силу режима прекращения огня на территории регионального совета Эшколь взорвались три взрывных устройства, доставленных из Газы связками воздушных шаров.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июня 2019 г.
"Огненный беспилотник", запущенный в сторону Израиля, взорвался на территории Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июня 2019 г.
В одном из населенных пунктов Эшколя упал "огненный шар" из Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июня 2019 г.
Подразделение "поджигателей" ХАМАСа опубликовало угрозы в адрес Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июня 2019 г.
Два взрывных устройства, доставленных шарами из Газы, взорвались в Эшколе





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