Maan: Израиль согласился на очередной ввоз "катарских денег" в Газу

Специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади уведомил руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) о получении предварительного одобрения властей Израиля на очередной ввоз денег в Газу, сообщает агентство Maan. Официальный Иерусалим пока не дает комментариев по этому поводу.

Предыдущая доставка "катарских денег" в Газу была осуществлена 12 мая. Тогда аль-Эмади привез 30 миллионов долларов наличными.

В публикации также сказано, что через несколько дней в Газу должна прибыть делегация специалистов для обсуждения вопроса о строительстве новой линии электропередач.

Кроме того, в скором времени по линии ООН прибудут несколько делегаций для обсуждения реализации ряда гуманитарных проектов, пишет Maan.

11 июня в Газе побывали представители Всемирного банка.

Складывается впечатление, что Израиль идет на новые уступки на фоне относительного спокойствия в секторе Газы. Хотя еще несколько дней назад публиковались сведения о том, что израильские власти поставили определенные условия ХАМАСу, до выполнения которых новых уступок не будет.

В начале недели сообщалось, что 8 июня глава египетской разведки, генерал-майор Аббас Камаль в очередной раз встречался в Тель-Авиве с представителями израильских силовых структур. В ходе этих переговоров Камалю было заявлено, что Израиль не пойдет на новые уступки режиму ХАМАСа в Газе до тех пор, пока не прекратятся "марши возвращения" на границе сектора и не будут возвращены израильтяне, удерживаемые в Газе.

В публикациях египетских СМИ, которые 9 июня цитировало агентство Maan, говорилось, что Израиль не соглашается освободить активистов ХАМАСа из "списка Шалита", вновь задержанных в июне 2014 года в ходе операции "Вернуть братьев". Кроме того, власти Израиля не дадут согласия на провоз в Газу наличных денег из Катара, за исключением средств на гуманитарные проекты, расход которых осуществляется под надзором ООН.

В пятницу, 7 июня, на границе сектора Газы впервые с весны прошлого года не проводился массовый "марш возвращения": первая пятница после праздника Ид аль-Фитр была спокойной. Ранее начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави встречался с главами местных советов "отеф Аза" и отмечал, что соглашение о прекращении огня, достигнутое Египтом, Катаром и ООН с руководством ХАМАСа в Газе, оказалось достаточно эффективным. В то же время, Кохави подчеркнул, что израильская армия не допустит продолжения "огненного террора". При этом начальник генштаба заявлял: относительное спокойствие на границе "не случайно". "В настоящее время мы предпочитаем дать шанс переговорам", – сказал он.

Военные говорят о снижении интенсивности действий поджигателей из Газы. Но поджоги на израильской территории с помощью "огненных шаров" продолжаются.

С начала июня не было зафиксировано ни одной попытки обстрела из сектора Газы. В мае на израильской территории разорвались около 700 ракет, выпущенных террористами из Газы. В то же время, военные говорят о том, что ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические группировки в Газе используют затишье для пополнения ракетного арсенала и восстановления военных инфраструктур.

Несколько недель назад ливанская газета "Аль-Ахбар" писала, что Израиль передал ХАМАСу через египетских посредников уведомление о заинтересованности в осуществлении сделки "по обмену пленными" после формирования нового правительства. Однако правительство сформировано не было, в ночь на 30 мая после провала коалиционных переговоров был утвержден закон о роспуске Кнессета 21-го созыва. Новые выборы пройдут 17 сентября, и еще несколько месяцев потребуются для формирования новой коалиции. Таким образом, сделка с ХАМАСом вновь откладывается.

Руководство ХАМАСа ранее многократно давало понять, что любые переговоры по "обмену пленными" могут начаться только после того, как из израильских тюрем выпустят всех активистов этой организации, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году во время операции "Вернуть братьев". Речь идет о примерно 60 заключенных.

В ответ на просьбы Израиля предоставить информацию о судьбе военнослужащих ЦАХАЛа, захваченных в Газе в 2014 году во время операции "Нерушимая скала" и считающихся погибшими, ХАМАС в качестве предварительного условия требует освободить всех женщин и несовершеннолетних, задержанных и осужденных в Израиле за террористические нападения.

Каир не менее девяти раз за последние годы обращался к ХАМАСу с различными предложениями по поводу посредничества в сделке с Израилем по "обмену пленными". Но все эти попытки были безрезультатными.

Так, например, в августе 2017 года ХАМАС отказался обсуждать условия сделки после того, как власти Израиля отклонили требование освободить из тюрьмы одного из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" Хасана Саламэ. Он ответственен за серию терактов-самоубийств в 1995-96 годах (взрывы двух автобусов №18 в Иерусалиме и взрыв на перекрестке Ашкелон в феврале 1996 года). Власти Израиля отказались освобождать Саламэ в рамках "сделки Шалита" в 2011 году.

Позже ХАМАС отказался передать Израилю захваченных солдат (живых или мертвых) и двух израильских граждан, удерживаемых в Газе, даже на условиях полного снятия блокады сектора и оказания экономической помощи Газе, пишет "Аль-Ахбар".

2 апреля телеканал "Аль-Кудс", близкий к руководству ХАМАСа, заявлял о возможном скором заключении сделки по "обмену пленными". Но эта информация не подтвердилась.

Согласно "египетскому плану", еще в августе прошлого года должны были начаться переговоры о возвращении тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, находящихся в руках ХАМАСа, и возвращение пленных израильтян Аверы Менгисту и Хишама ас-Сайяда в обмен на реализацию гуманитарных проектов в секторе Газы при финансировании международных организаций. Однако в руководстве ХАМАСа тогда заявили, что не готовы "менять пленных" на продвижение гуманитарных проектов, подчеркивая, что для начала Израиль должен отпустить на свободу всех хамасовцев, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году. ХАМАС также настаивал на соглашении, предусматривающем полное снятие блокады с Газы.





