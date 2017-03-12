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Ближний Восток

Убийца израильских школьниц освобожден из тюрьмы в Иордании

время публикации: 06:10 | последнее обновление: 06:27 блог версия для печати фото
Ахмад Дакамшэ в 2012 году
Уголок памяти школьниц, расстрелянных иорданским пограничником в 1997 году
Портреты школьниц, расстрелянных иорданским пограничником в 1997 году

Вечером в субботу, 11 марта, из иорданской тюрьмы был освобожден Ахмад Дакамшэ, который в 1997 году расстрелял израильских школьниц. Убийца, отбывший 20-летнее заключение, после освобождения направился в дом своей семьи в городе Аль-Мафрак, на севере Хашимитского королевства.

Дакамшэ был приговорен к пожизненному заключению, которые потом заменили на 25 лет лишения свободы, а позже сочли возможным сократить и этот срок. Отбывал заключение в тюрьме в Умм аль-Лулу. Он избежал смертной казни, так как был признан невменяемым.

13 марта 1997 года группа бейт-шемешских школьников приехала с экскурсией на "Остров мира". Этот туристический объект, расположенный рядом с плотиной Нагараим на Иордане и находящийся под иорданским контролем, был призван стать символом иордано-израильского сосуществования. Когда девочки выходили из автобуса, капрал пограничной службы Ахмад Дакамшэ открыл по ним огонь из автоматического оружия. Погибли 13-летние Натали Алкалай, Ади Малка, Сиват Фатхи, Нирит Коэн, Яала Меири, а также Шири Бадаев и Карин Коэн, которым было 14 лет. Еще шесть человек получили ранения.

Задержать Дакамшэ удалось после того, как его оружие дало осечку. В ходе следствия убийца заявил, что веселье девочек помешало ему молиться. Его объявили психически нестабильным, что спасло его от смертной казни.

16 марта 1997 года король Иордании Хусейн прибыл в Бейт-Шемеш, чтобы принести извинения за действия солдата и выразить соболезнования семьям погибших. "Все мы одна семья. Я чувствую, что это моих дочерей убили. Покончить со страданиями детей – самая благородная цель в жизни", – сказал он тогда.

Однако для иорданцев, выступающих против мира с Израилем, Дакамшэ стал символом сопротивления. В 2001 году мать убийцы заявила, что ее героический сын указал путь всем мусульманам, добавив, что Ахмад жалеет лишь о том, что его оружие дало осечку.

В 2011 году под влиянием событий "арабской весны" адвокат убийцы Хусейн Муджали был назначен министром юстиции Иордании. Он стал добиваться освобождения Дакамшэ, назвав его героем. В Израиле это вызвало возмущение.

В 2013 году письмо в поддержку освобождения террориста подписали 110 депутатов парламента Иордании. После этого родственники убитых девочек провели демонстрацию у здания иорданского посольства. Глава дипломатической миссии заверял их, что убийца не будет освобожден досрочно.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 марта 2017 г.
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