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Ближний Восток

"Аль-Хайят": Саудовская Аравия планирует выслать 5 миллионов нелегалов

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:47 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия
"Аль-Хайят": Саудовская Аравия планирует выслать 5 миллионов нелегалов
Саудовская Аравия

Саудовская Аравия разрабатывает программу по депортации почти 20% населения страны – пяти миллионов нелегальных мигрантов, пишет в воскресенье, 12 марта, выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят".

Эта программа обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) Саудовской Аравии по инициативе депутата Садка Фаделя, отмечает РИА Новости.

Как пишет "Аль-Хайят", власти королевства опасаются, что мигранты потребуют "натурализовать их", предоставив саудовское подданство.

Согласно переписи населения, прошедшей в Саудовской Аравии в 2010 году, иностранные рабочие составляют 8,5 миллионов из 27 миллионов жителей королевства. Больше всего среди иностранцев, работающих и живущих в королевстве, представителей Пакистана, Индии, Филиппин, африканских стран. По состоянию на конец 2015 года в королевстве находились около 900 тысяч пакистанских гастарбайтеров, занятых в основном в строительстве, нефтяной промышленности и домашнем хозяйстве, хотя в 2012-2015 годах из Саудовской Аравии выслали почти 250 тысяч пакистанцев. Многие были высланы на основании предъявленных им подозрений в террористической деятельности.

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