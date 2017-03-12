"Аль-Хайят": Саудовская Аравия планирует выслать 5 миллионов нелегалов

Саудовская Аравия разрабатывает программу по депортации почти 20% населения страны – пяти миллионов нелегальных мигрантов, пишет в воскресенье, 12 марта, выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят".

Эта программа обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) Саудовской Аравии по инициативе депутата Садка Фаделя, отмечает РИА Новости.

Как пишет "Аль-Хайят", власти королевства опасаются, что мигранты потребуют "натурализовать их", предоставив саудовское подданство.

Согласно переписи населения, прошедшей в Саудовской Аравии в 2010 году, иностранные рабочие составляют 8,5 миллионов из 27 миллионов жителей королевства. Больше всего среди иностранцев, работающих и живущих в королевстве, представителей Пакистана, Индии, Филиппин, африканских стран. По состоянию на конец 2015 года в королевстве находились около 900 тысяч пакистанских гастарбайтеров, занятых в основном в строительстве, нефтяной промышленности и домашнем хозяйстве, хотя в 2012-2015 годах из Саудовской Аравии выслали почти 250 тысяч пакистанцев. Многие были высланы на основании предъявленных им подозрений в террористической деятельности.