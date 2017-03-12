Глава правительства Турции угрожает Нидерландам "жестким ответом"

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил утром в воскресенье, 12 марта, что его страна "жестко ответит" на действия властей Нидерландов, ограничивших свободу передвижения турецких министров.

Йылдырым сказал, что правительство Турции выражает решительный протест в связи с действиями нидерландских властей.

11 марта Нидерланды отказались выдать разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался принять участие в митинге в поддержку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти Нидерландов заявили, что митинг на территории дипломатического представительства Турции угрожает общественному порядку и безопасности.

По словам премьер-министра Нидерландов, Марка Рютте, если бы Чавушоглу прилетел в Роттердам для того, чтобы "посетить музей Маурицхейса или увидеть тюльпаны", никаких проблем бы не возникло.

Накануне Чавушоглу предупреждал Нидерланды о возможных санкциях, которые последуют в том случае, если власти не позволят его самолету сесть в Роттердаме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение властей Нидерландов, назвал их "нацистскими и фашистскими недобитками".

Чавушоглу намеревался участвовать в Нидерландах в митинге в поддержку поправок в турецкую конституцию. Референдум по поправкам в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления, состоится в Турции 16 апреля. За рубежом находятся два миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, голоса которых не хочет потерять президент Эрдоган.

На прошлой неделе Германия также не разрешила проведение нескольких митингов турок с участием турецких министров.

Вечером 11 марта стало известно, что полиция Нидерландов не позволила министру по делам семьи Турции Фатме Бетюль Сайям Кайе войти в здание консульства в Роттердаме. Министр прибыла в Нидерланды вместо министра иностранных дел Турции.

Нидерландский телеканал NOS сообщил, что министр прибыла в Роттердам на своем частном автомобиле, однако власти не позволили ей выйти из машины и войти в здание.

Телеканал CNN на турецком языке передавал, что колонна, в которую входила машина министра, была остановлена на границе с Германией.





