ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель террористов на границе с сектором Газы

В субботу, 12 мая, вечером, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в районе КПП "Эрез" ВВС Армии обороны Израиля уничтожили туннель ХАМАС.

Речь идет о строящемся туннеле, обнаруженном в буферной зоне в нескольких метрах от израильской территории. Согласно планам ХАМАС, выход из туннеля должен был находиться возле израильского поселка и контрольно-пропускного пункта, использующегося для провоза гуманитарных грузов.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за строительство туннеля на террористическую организацию ХАМАС, контролирующую сектор Газы.

Напомним, в январе этого года был уничтожен туннель, который вел под КПП "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Обнаружение и разрушение туннелей, борьба с "подземным террором", является одним из постоянных направлений деятельности ЦАХАЛа, для осуществления которой используются оперативные разведданные и новейшие технологии. ХАМАС продолжает вкладывать огромные средства в строительство туннелей, вместо того, чтобы инвестировать в развитие инфрастуктуры сектора Газы и улучшение качества жизни его жителей.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил: несмотря на то, что ХАМАС говорит о своей готовности заключить с Израилем долгосрочное перемирие ("удну"), он продолжает рыть террористические туннели.

"Мы не поведемся на этот блеф. Мы продолжим уничтожать террористическую инфраструктуру так, как мы сделали сегодня вечером. Единственная формула, по которой мы готовы действовать - это восстановление в обмен на разоружение", - заявил министр обороны.

Министр разведки Исраэль Кац также приветствовал еще одну успешную операцию ЦАХАЛа по разрушению террористического туннеля. "Уничтожение туннеля выявляет настоящее лицо ХАМАСа в Газе, который, с одной стороны, подталкивает демонстрантов идти на прорыв пограничного забора, обосновывая это гуманитарными проблемами, а с другой – прокладывает туннели смерти, расходуя огромные средства. Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля".





