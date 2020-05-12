В ходе операции в северной Самарии погиб военнослужащий бригады "Голани"

Во вторник, 12 мая, в ходе операции в деревне Ябад (западнее Дженина) 21-летний боец бригады "Голани" Амит Бен Игаль, из Рамат-Гана, был тяжело травмирован камнем, брошенным ему в голову. Ранение оказалось смертельным.

Семья погибшего уведомлена о случившемся. Лишь после этого командование ЦАХАЛа передало информацию в СМИ.

Ведется розыск причастных к этому нападению. Операцию проводят бойцы региональной бригады "Менаше".

Бойцы бригады "Голани" минувшей ночью действовали в деревне Ябад, разыскивая подозреваемых в террористической деятельности. Около 4:30 утра операция была завершена и военные начали выходить из деревни. В это время с крыши одного из домов в военнослужащего был брошен тяжелый камень. Амит Бен Игаль, несмотря на то, что он был в защитной каске, получил черепно-мозговую травму. В критическом состоянии на вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Амит Бен Игаль был единственным сыном своих родителей (у него две сестры). Три года назад он настоял на том, чтобы родители подписали ему разрешение на службу в боевых частях. Посмертно ему присвоено звание старшего сержанта.

Похороны Амита Бен Игаля состоятся 12 мая в 18:00 на кладбище в Беэр-Яакове. Близкие погибшего просят всех, кто придет на похороны, быть в защитных масках и соблюдать дистанцию.

Соболезнования семье погибшего выразили президент, премьер-министр, министр обороны Израиля и многие другие политики.

Предыдущий подобный инцидент произошел 24 мая 2018 года, когда во время операции в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы, был смертельно ранен военнослужащий бригады "Дувдеван" Ронен Любарский. Напомним, что дом убийцы Любарского ЦАХАЛ разрушал дважды.





