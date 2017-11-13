Обнаружен ассирийский брачный контракт, оговаривавший сексуальное рабство

При раскопках ассирийских захоронений на территории современной Сирии археологи обнаружили глиняную табличку с брачным контрактом. Возраст документа – 4.000 лет. Об этом пишет газета Daily Sabah .

В договоре оговаривается, что если пара не сможет зачать ребенка в течение двух лет после вступления в брак, муж сможет взять наложницу с целью обеспечить продолжения рода. Наложница получит свободу после того, как родит на свет мальчика.

"Это первый в истории человечества документ, в котором упоминаются проблемы бесплодия", - отмечает профессор Ахмет Беркиз Турп с кафедры гинекологической эндокринологии университета Харрана.

Находка была сделана в Кюльтепе, известном также как Каниш. Раскопки на расположенном здесь кургане были начаты еще в 1948 году. За прошедшие годы здесь было обнаружено более 1.000 глиняных табличек.

Каниш был одним из самых влиятельных городов-государств Малой Азии. С XXII по XVIII века он находился под владычеством Ассирии – первой империи в истории человечества, просуществовавшей почти два тысячелетия.





