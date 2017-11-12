NYT: администрация Трампа готовит проект окончательного урегулирования израильско-палестинского конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к разработке проекта окончательного урегулирования между Израилем и ПНА, сообщила газета The New York Times. В сообщении издания нет никакой информации о конкретных параметрах американского проекта, однако отмечается, что он выходит за рамки того, что предлагалось предыдущими администрациями.

Речь не идет о промежуточном соглашении или о рамочной договоренности, подобно той, что готовил бывший государственный секретарь США Джон Керри. В окружении Трампа говорят о детальном плане, предусматривающем разрешение всех кардинальных вопросов конфликта: статус Иерусалима, поселения, границы.

В прошлом президент Трамп заявлял, что модель урегулирования на основании принципа "двух государств для двух народов" не является единственно возможной. Однако, как пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники, вероятнее всего проект урегулирования будет базироваться именно на этой модели.

В окружении Трампа отмечают, что он заинтересован во всеобъемлющей сделке, однако не намерен навязывать ее сторонам. "Наша цель облегчить достижение соглашения, которое улучшит жизнь всех народов региона", – заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

The New York Times сообщает, что разработка проекта окончательного урегулирования ведется на основе неофициальных документов, собранных советниками президента США по вопросу израильско-палестинского конфликта. В то же время, проект урегулирования будет учитывать и иные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, в частности ситуацию на северных границах Израиля, а также усиление иранского влияния в Сирии. В администрации США подчеркивают, что вооруженная конфронтация в этом районе может полностью лишить перспектив попытки урегулирования конфликта между Израилем и ПНА.

Президент Трамп с первых дней пребывания на своем посту говорил о стремлении добиться всеобъемлющей сделки между Израилем и ПНА. В ходе первой встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, состоявшейся в феврале 2017 года в Белом доме, Трамп говорил о необходимости прийти к мирному соглашению в результате прямых переговоров. Джейсон Гринблатт неоднократно посещал Иерусалим и Рамаллу, беседуя с лидерами Израиля и ПНА, на тему возможности возобновления переговоров между сторонами.

В то же время в Израиле к перспективам достижения соглашения относятся весьма скептически. Бывший генеральный директор министерства иностранных дел Дори Гольд заявил в интервью NEWSru.co.il: "Его (президента Трампа – прим. ред.) политика только формируется. Может кто-то шепнул ему на ухо, что сейчас можно быстро прийти к соглашению между израильтянами и палестинцами, может кто-то шепнул ему на ухо, что это то же самое, что сделка о покупке дома в центре Манхэттена. Он очень быстро поймет, что это не так". По неофициальным сведениям, Дори Гольд заменит Ицхака Молхо в должности спецпредставителя премьер-министра на переговорах с ПНА.

Отметим, что и в Рамалле с большим скепсисом и недоверием воспринимают заявления администрации Трампа о стремлении добиться мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.