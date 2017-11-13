Аль-Харири дал первое интервью ливанским СМИ после своей отставки

Бывший премьер-министр Ливана Саад аль-Харири, находящийся в Эр-Рияде, дал первое интервью ливанским СМИ после своей отставки.

Он заверил соотечественников, что находится в Саудовской Аравии добровольно. "Я свободен. Я скоро вернусь в Ливан", - заявил Саад аль-Харири.

Отметим, что беседовала с экс-премьером известная ливанская журналистка Паула Якубиан, которая специально прилетела в Эр-Рияд.

После того, как стало известно о готовящемся интервью с аль-Харири, в социальных сетях появился слух о том, что Эр-Риад отказал во въезде ливанским телевизионщикам. Паула Якубиан в своем Twitter опровергла слухи, написав, что было крайне мало времени на подготовку интервью. Из-за этого она вылетает в Саудовскую Аравию одна. Ассистировать на съемках ей будут саудовские коллеги.