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Ближний Восток

ЛАГ проведет внеочередное заседание для обсуждения Ирана

время публикации: 12 ноября 2017 г., 21:20 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 21:20 блог версия для печати фото
ЛАГ проведет внеочередное заседание для обсуждения Ирана

В следующее воскресенье, 19 ноября, в штаб-квартире Лиги Арабских государств в Каире по требованию Эр-Риада состоится внеочередное заседание. Темой обсуждения станут многочисленные нарушения, допущенные Ираном в отношении ближневосточных соседей, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на свои источники.

В сообщении отмечается, что заседание ЛАГ состоится на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, а также напряженности, возникшей в Ливане после отставки Саада аль-Харири.

Саудовская Аравия потребовала созыва внеочередного заседания ЛАГ после ракетного обстрела Эр-Риада, осуществленного поддерживаемыми Ираном йеменскими боевиками. Ракета была сбита силами ПРО Саудовской Аравии. Эр-Риад обвинил Тегеран в "военной агрессии" против Саудовской Аравии.

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