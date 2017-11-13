Представитель ООН возложил ответственность за эскалацию на группировки в Газе

Специальный координатор ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, предупредил, что действия и высказывания представителей вооруженных группировок в секторе Газы создают угрозу эскалации конфликта. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Это предупреждение было сделано после того, как "Исламский джихад" опубликовал заявление, в котором говорилось, что "угрозы сионистского врага уничтожить руководство группировки" воспринимаются как "объявление войны".

В свою очередь, "Исламский джихад" таким образом отреагировал на слова координатора действий правительства в Иудее и Самарии Йоава Мордехая о том, что "террористы играют с огнем, рискуя благополучием мирных жителей сектора, подрывая попытки внутрипалестинского урегулирования". "Мы хотим, чтобы было ясно: на любое враждебное действие со стороны "Исламского джихада" последует жесткий ответ Израиля, и он будет направлен не только в адрес этой организации, но и в адрес ХАМАС", - заявил Йоав Мордехай.