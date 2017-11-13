13 ноября 2017 г.
последняя новость: 10:34
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:34 Жертвами землетрясения на границе Ирана и Ирака стали более 330 человек
09:45 Турция сообщила о "реализации" сделки по закупке ЗРК С-400
09:16 Курды выдали России семьи чеченских джихадистов
07:18 Арабист Дина Лиснянская об "игре престолов" в Саудовской Аравии. Интервью
06:56 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 ноября
05:19 Землетрясение на границе Ирака и Ирана, подтверждена гибель более 200 человек
21:20 ЛАГ проведет внеочередное заседание для обсуждения Ирана
21:06 Аль-Харири дал первое интервью ливанским СМИ после своей отставки
17:12 Представитель ООН возложил ответственность за эскалацию на группировки в Газе
16:50 Известная ливанская журналистка вылетела в Эр-Риад для интервью с аль-Харири
Ближний Восток

Представитель ООН возложил ответственность за эскалацию на группировки в Газе

время публикации: 12 ноября 2017 г., 17:12 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 17:12 блог версия для печати фото
Специальный представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов

Специальный координатор ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, предупредил, что действия и высказывания представителей вооруженных группировок в секторе Газы создают угрозу эскалации конфликта. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Это предупреждение было сделано после того, как "Исламский джихад" опубликовал заявление, в котором говорилось, что "угрозы сионистского врага уничтожить руководство группировки" воспринимаются как "объявление войны".

В свою очередь, "Исламский джихад" таким образом отреагировал на слова координатора действий правительства в Иудее и Самарии Йоава Мордехая о том, что "террористы играют с огнем, рискуя благополучием мирных жителей сектора, подрывая попытки внутрипалестинского урегулирования". "Мы хотим, чтобы было ясно: на любое враждебное действие со стороны "Исламского джихада" последует жесткий ответ Израиля, и он будет направлен не только в адрес этой организации, но и в адрес ХАМАС", - заявил Йоав Мордехай.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2017 г.
Генерал-майор Йоав Мордехай: ""Исламский джихад" играет с огнем
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2017 г.
Руководство ХАМАС обсуждает возможный ответ на уничтожение туннеля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2017 г.
"Исламский джихад" обвинил Израиль в "опасной эскалации"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2017 г.
Палестинские источники: Израиль отключил свет в районе уничтоженного туннеля







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017